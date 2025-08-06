Novo técnico do Juventude justifica saída passada, dimensiona novo desafio e pede que torcedor evite comparações

Técnico Thiago Carpini assume o Juventude na penúltima colocação da Série A com apenas 11 pontos. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Thiago Carpini não esconde a satisfação de retornar ao Juventude, clube que o projetou nacionalmente. Em sua apresentação, o técnico expressou um sentimento de continuidade de um trabalho que ele considera ter sido interrompido em 2024, quando aceitou o desafio de comandar o São Paulo na Copa Libertadores. No time paulista, ele foi ainda campeão da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras.

Na sua apresentação nesta quarta-feira (6), no Estádio Alfredo Jaconi, o técnico justificou a sua saída no começo da temporada de 2024:

— Eu fico lisonjeado de voltar, eu tenho um sentimento de nós continuarmos, darmos continuidade daquilo que foi interrompido lá atrás, que a ideia era o planejamento da Série A. Talvez muitas pessoas naquele momento não entenderam a minha saída, mas ela se fez necessária, ela foi importante para a minha vida pessoal, profissional, esse desafio foi importante, me amadureceu muito, e eu sabia que esse retorno aqui para o Juventude iria acontecer em algum momento. Acredito muito, se eu não acreditasse, não teria aceitado esse desafio —afirmou Thiago Carpini.

Carpini relembrou sua bem-sucedida passagem em 2023, quando assumiu o Juventude na zona de rebaixamento da Série B e levou o time ao vice-campeonato, com o acesso à Primeira Divisão garantido. No entanto, ele ponderou que os desafios em uma Série A são diferentes:

— Sem dúvida, o desafio é maior por se tratar de uma Série A, o desafio é maior por ter uma quantidade menor de jogos. Naquele momento era sétima rodada, hoje nós já andamos um pouquinho mais na competição. Mas por outro lado, encurta o caminho essa questão de conhecer bem o elenco, entender que é um elenco capacitado e que nós precisamos dar uma energia, uma renovada diferente — declarou Carpini.

PEDIDO AO TORCEDOR

O técnico fez um apelo direto à torcida alviverde. Ele pediu paciência durante este novo processo para recuperar o time em campo e que se evite comparações com a campanha histórica de 2023 na Série B.

— É claro e evidente que nós vamos sofrer nessa caminhada, porque o início foi um pouco conturbado, até por isso estou aqui, os resultados não aconteceram; então essas comparações eu acho que podem gerar uma expectativa muito grande. E quando a gente gera expectativa e não acontece tão rápido, podemos nos frustrar um pouco. As coisas vão acontecer, mas dentro do seu tempo, e o tempo é curto, a gente sabe disso, com o apoio do torcedor, com a paciência deles, de todos nós, que fazemos parte desse processo de reconstrução e que, no final da temporada, seja uma história tão bonita quanto a de 2023 — declarou Carpini, que finalizou: