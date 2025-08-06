Esportes

Era Carpini II
Novo técnico do Juventude justifica saída passada, dimensiona novo desafio e pede que torcedor evite comparações

Carpini foi apresentado oficialmente pelo Juventude na manhã desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. Técnico chega com a missão de salvar equipe do rebaixamento

Tiago Nunes

