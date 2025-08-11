"Nosso dia a dia mostra nos jogos o que a gente de fato é", afirma autor do gol do Caxias sobre o ABC

Alan comemora primeiro gol pelo Caxias no sábado (9). Porthus Junior / Agencia RBS

A campanha irrepreensível do Caxias na Série C do Brasileiro é fruto do esforço de cada atleta do elenco de Júnior Rocha. Não há um destaque maior do que o desempenho coletivo da equipe. A cada partida, um jogador diferente tem sido responsável pela vitória. Já foi Eduardo Melo, contra o Ypiranga, Lorran, diante da Ponte Preta e, agora foi a vez da estrela do zagueiro Alan brilhar mais forte.

Aos 24 anos, o zagueiro marcou no sábado (9) seu primeiro gol em 15 jogos com a camisa grená. E não foi um gol qualquer. Os três pontos conquistados diante do ABC colocaram o Caxias muito próximo de confirmar a liderança da primeira fase da competição nacional.

— Tomamos conta do jogo no segundo tempo e, graças a Deus, fui feliz, tive a oportunidade de fazer o gol. Agora é comemorar com meus companheiros — festejou o atleta ao fim do jogo no Centenário, que ainda comentou que buscava muito esse primeiro gol:

— É, eu falei, que precisava fazer um gol de cabeça, mas parecia que nunca acontecia. E tive a oportunidade de fazer um gol de carrinho ali, um gol de centroavante e fico feliz.

Mesmo tendo uma atuação abaixo, motivada no primeiro tempo pela falta de interesse do time na partida — algo que foi admitido no pós-jogo pelo próprio técnico grená — o Caxias vem encontrando soluções para continuar vencendo.