Herói improvável
"Nosso dia a dia mostra nos jogos o que a gente de fato é", afirma autor do gol do Caxias sobre o ABC

Zagueiro Alan decretou a vitória grená no sábado (9) sobre o ABC, no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

