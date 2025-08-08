No Hexagonal do Super 12, Farrapos tem confronto com rival Charrua

No Hexagonal do Campeonato Brasileiro de Rugby - o Super 12, o Farrapos recebe seu rival gaúcho, o Charrua. A primeira partida da segunda fase acontece neste sábado (9), às 15h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.
Na fase de grupos do campeonato nacional, o Farrapos conquistou 100% de aproveitamento. Foi líder isolado do grupo A, com 29 pontos somados. Sagrou-se o melhor ataque e melhor defesa da primeira fase, marcando 302 pontos e sofrendo apenas 14.
No Hexagonal, além do rival Charrua, o time de Bento Gonçalves tem São José-SP, Pasteur-SP, Jacareí-SP, atual campeão brasileiro, e Poli-SP como adversários. As equipes se enfrentam em turno único, com os dois primeiros colocados se classificando para a final do campeonato.
Nesta edição da competição, é o terceiro confronto entre as equipes. Na fase classificatória, o alviverde foi melhor diante dos porto-alegrenses, com vitórias pelos placares de 88 a 0, no primeiro turno, e 71 a 0, no returno.