No Brasileirão Sub-17, Juventude é superado pelo Flamengo

Pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0. O jogo aconteceu nesta terça-feira (26), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea.
Aos 18 minutos do primeiro tempo, o atacante Emanuel marcou o gol rubro-negro. Com essa derrota, a equipe alviverde chega ao quinto jogo sem vencer no campeonato.
O resultado deixa o time de Márcio Ebert com 19 pontos, com cinco vitórias e quatro empates, e segue em 14ª lugar na tabela.
O Papo volta ao Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, para encarar o Grêmio, na quarta-feira (3), às 15h.
O Verdão iniciou a partida com Rafael; Pedro Souza, Fred, Edson Caruaru, Lucas Telles e Bolt; Nicholas Begliardi e Pedro Affonso; Paulinho, João Scatolin e Nathan.