No Brasileirão Sub-17, Juventude é superado pelo Flamengo

Alviverde volta a jogar em casa contra o Grêmio, na próxima rodada. Gilvan de Souza / CRF / Divulgação

Pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0. O jogo aconteceu nesta terça-feira (26), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o atacante Emanuel marcou o gol rubro-negro. Com essa derrota, a equipe alviverde chega ao quinto jogo sem vencer no campeonato.

O resultado deixa o time de Márcio Ebert com 19 pontos, com cinco vitórias e quatro empates, e segue em 14ª lugar na tabela.

O Papo volta ao Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, para encarar o Grêmio, na quarta-feira (3), às 15h.