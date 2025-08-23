Esportes

Vovô em alta
Nenê: o veterano que desafia o etarismo no futebol brasileiro e busca tirar o Juventude do Z-4 contra o Botafogo

Aos 44 anos, meia-atacante do Juventude é peça importante na reação do time dentro do campeonato brasileiro sob o comando do técnico Thiago Carpini

Tiago Nunes

