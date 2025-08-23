Nenê: o veterano que desafia o etarismo no futebol brasileiro e busca tirar o Juventude do Z-4 contra o Botafogo

Nenê pode completar seu 20º jogo na temporada diante do Botafogo. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Em um país onde a idade frequentemente é vista como um obstáculo, Nenê surge como a prova viva de que talento e experiência não têm prazo de validade. Aos 44 anos, o veterano do Juventude calou críticos e mostrou que pode ser muito mais do que uma opção de poucos minutos em campo.

No confronto contra o Vasco, o meia não só marcou um gol em 57 minutos de atuação, como também liderou o meio-campo, sendo importante na vitória que garantiu três pontos na Série A do Brasileirão. A performance de Nenê desafia o preconceito que permeia o esporte. Mais do que um atleta, o camisa 10 se consolida como um exemplo de longevidade e alta performance. E o segredo? Determinação, disciplina e amor pelo que faz.

— Acho que os números, às vezes, não podem ser determinantes. Claro que a gente tem que ter os cuidados, mas, poxa, o Carpini, toda a direção, a comissão já me conheciam, tem essa confiança em mim. Pude ajudar o time e demonstrar que, com certeza. a idade não é o que vale. O que vale é a determinação, os treinamentos, a disciplina e o amor pelo que você faz — declarou o craque da camisa 10 do Verdão.

O alviverde segue em plena reação no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Thiago Carpini. O próximo desafio será neste domingo (24), às 18h30min, contra o Botafogo, no segundo jogo seguido no Estádio Alfredo Jaconi. O elenco aposta na simplicidade de Carpini para deixar a zona do rebaixamento nesta rodada.

— Confiança e trabalho. Ele fala com clareza o que cada um deve fazer nos treinos, nos vídeos, nas preleções. Acho que ele soube passar isso para a gente muito bem, e o time conseguiu fazer dentro de campo, na prática, porque às vezes na teoria é diferente — comentou Nenê.

A experiência e a frieza do jogador de 44 anos foram determinantes para o time somar o primeiro ponto longe do Estádio Alfredo Jaconi e interromper uma sequência de oito derrotas fora de casa. Contra o Vitória, o meia-atacante teve a calma para cobrar um pênalti aos 55 minutos do segundo tempo diante de um estádio lotado.

— A experiência nessas horas ajuda, e também o treinamento. Graças a Deus tive a felicidade de poder fazer o gol e a gente conquistar esse ponto muito importante ,que nos deu a confiança para continuar mantendo essa nossa ascensão dentro de campo — concluiu o jogador do Juventude.

NENÊ VERSÃO 4.4

Em 2025

18 jogos

452 minutos

2 gols (Contra Vitória e Vasco)

4 assistências

Maior minutuagem em campo:

64 minutos - Juventude 0x2 Grêmio

57 minutos - Juventude 2x0 Vasco

45 minutos - Juventude 2x1 Grêmio

Menores minutagens em campo: