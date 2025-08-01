Esportes

Confronto direto
Notícia

Nenê contra Neymar, mais de 25 mil ingressos vendidos e tabu histórico: Juventude e Santos jogam no Morumbis

Partida válida pela 18ª rodada ocorre na segunda-feira (4) no Morumbis e marca a disputa das duas equipes contra o Z-4

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS