Nenê contra Neymar, mais de 25 mil ingressos vendidos e tabu histórico: Juventude e Santos jogam no Morumbis

Craque Neymar estará em campo diante do Ju na segunda-feira (4). Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

Desta vez, o Juventude não terá que enfrentar o caldeirão da Vila Belmiro em uma partida contra o Santos. O duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025 ocorre na segunda-feira (4) e, a pedido santista, o jogo será disputado no Morumbis.

Mesmo longe de casa, o Santos terá a pressão de um estádio praticamente lotado. Ao menos até esta quinta-feira (31), mais de 25 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente de um lote de 50 mil.

A equipe santista atuará com a camisa azul, feita em homenagem a Neymar e que se popularizou entre os torcedores. O lançamento deste uniforme fez o clube alcançar, ainda em junho, a meta traçada para a venda de camisas em toda a temporada. Mais de 250 mil unidades foram vendidas, conforme o presidente santista, Marcelo Teixeira.

No entanto, para os mais supersticiosos torcedores do Juventude a notícia é boa: o Santos só atuou uma vez com o uniforme azul pelo Brasileirão e perdeu para o Botafogo, na Vila Belmiro, por 1 a 0.

Olhos em Neymar

Neymar pode ser o principal ponto de desequilíbrio entre as duas equipes. Até por isso, o craque do Peixe estará sendo observado de perto por membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti, o treinador da Seleção Brasileira. Segundo o ge.globo, há a expectativa de que Neymar retorne ao Brasil na próxima Data Fifa.

A partida também pode ter o encontro entre dois grandes amigos. Nenê, do Juventude, é presença frequente em eventos e ações do camisa 10 santista e, inclusive, passou a última virada de ano junto com o craque da Vila Belmiro.

Invicto em São Paulo

O Juventude nunca venceu o Santos atuando longe de Caxias do Sul. Em 11 partidas disputadas foram seis vitórias do Peixe e cinco empates.

Derrotar o Santos pela primeira vez significará uma vitória direta contra outro time que luta para se afastar do Z-4 do Brasileirão. Apenas quatro pontos separam as equipes na tabela de classificação. Enquanto os santistas ocupam o 17º lugar, com 15 pontos, o Ju é o 19º, com 11.

Confrontos em São Paulo: