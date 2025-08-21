Esportes

Garotinho decisivo
Nenê atualiza recorde, marca contra o ex-clube e valoriza atuação do Juventude diante do Vasco

Titular pela segunda vez na temporada, camisa 10 fez outro gol de pênalti e ajudou o time alviverde a sair com o resultado positivo no Jaconi

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

