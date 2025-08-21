Nenê atualiza recorde, marca contra o ex-clube e valoriza atuação do Juventude diante do Vasco

De pênalti, aos dois minutos de jogo, Nenê abriu o caminho para a vitória. Porthus Junior / Agencia RBS

O meia Nenê foi um dos protagonistas na vitória por 2 a 0 do Juventude sobre o Vasco, em duelo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (20), ele iniciou como titular pela segunda vez no ano e abriu o placar em cobrança de pênalti, logo aos dois minutos.

Ao marcar contra o ex-clube, pelo qual já se declarou torcedor, o camisa 10 evitou comemorações mais efusivas. Além disso, ele atualizou o recorde de jogador mais velho a marcar em uma partida do Brasileirão, após também fazer um gol no empate contra o Vitória, no sábado.

— É um clube (Vasco) que tenho um carinho enorme, fiquei tanto tempo lá. Recebo carinho até hoje. Feliz de estar podendo contribuir hoje. Hoje é realmente um jogo muito difícil. O time deles faz a gente trabalhar muito na parte defensiva. Fomos praticamente perfeitos na marcação. Temos que sair com os três pontos pra voltarmos pro bolo —destacou Nenê no intervalo da partida, em entrevista ao Premiere.

O camisa 10 saiu de campo apenas aos 12 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Ênio. Após o apito final, Nenê comemorou junto com a torcida e falou à TV Papo sobre o resultado que deixa o time mais perto de sair da zona de rebaixamento: