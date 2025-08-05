Esportes

Retorno ao Jaconi
"Negociação difícil e investimento alto", diz presidente do Juventude sobre acerto com Thiago Carpini 

Na quarta (6), o treinador será apresentado oficialmente e dará início aos trabalhos com o grupo de jogadores

