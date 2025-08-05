"Negociação difícil e investimento alto", diz presidente do Juventude sobre acerto com Thiago Carpini 

Thiago Carpini retorna ao clube um ano e sete meses depois. Porthus Junior / Agencia RBS

A segunda passagem de Thiago Carpini no Juventude iniciará nesta quarta-feira (6). Após a derrota por 3 a 1 para o Santos, no Morumbis, o presidente alviverde, Fábio Pizzamiglio, comentou como foi o acerto com o treinador do acesso do clube à Série A em 2023 e que estava sem trabalho desde o começo de julho, quando deixou o Vitória.

— Negociação difícil e investimento alto. A gente está fazendo, mas justamente porque sabe que é possível, por a gente ver que esse grupo pode dar mais. Ele mostrou hoje (segunda-feira), a gente acredita no trabalho dele (Carpini). Quando ele veio outra vez, estávamos em situação semelhante, conseguimos recuperar e isso que vai acontecer agora — destacou Pizzamiglio, em entrevista à Rádio Caxias.

O mandatário ainda confirmou que o clube aguardava a sinalização positiva do técnico após o profissional passar por um procedimento cirúrgico, ainda em Salvador, na semana passada.

— Essa cirurgia acabou atrapalhando todo o risco que estava envolvido. Então, como era algo que poderia ser grave, a gente respeitou o momento dele e aguardou. E, como Deus quis, sempre nos ajudou — destacou Pizzamiglio, que completou:

— O que ele mais nos mostrou foi a confiança. A chance é que a gente tem sim um grupo de qualidade, temos como reverter essa situação. Quando ele chegou no Vitória, estava em situação semelhante. Quando ele chegou no Juventude estava em situação semelhante e ele conseguiu.

Os auxiliares de Carpini, Caio Gilli e Estephano Djian acompanharam a derrota alviverde para o Santos, na segunda-feira (4), no Morumbis. Josué Romero, analista de desempenho, também retornará ao Alfredo Jaconi e fará parte da comissão de Carpini.