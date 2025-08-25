Náutico só empata na rodada e Caxias garante a liderança da primeira fase da Série C

Ninguém mais tira a liderança da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C do Caxias. Mesmo com a derrota da equipe de Júnior Rocha por 1 a 0 para o Brusque no sábado (23), pela 18ª rodada, o Náutico ficou no empate com o São Bernardo neste domingo (24) e não poderá mais alcançar o Grená na tabela.
Os pernambucanos saíram perdendo para o São Bernardo, em São Paulo, com gol de Foguinho, aos seis minutos da etapa final. Aos 23, Marco Antônio deixou tudo igual. O empate deixou o Timbu com 33 pontos, quatro a menos do que o Caxias, que não pode mais perder a liderança, pois só resta uma rodada para o fim da primeira fase.
No sábado (30), o Grená apenas cumpre tabela contra o Maringá, fora de casa. Os paranaenses têm 22 pontos e, curiosamente, disputam tanto uma vaga no G-8 como ainda correm risco de rebaixamento
Resultados da 18ª rodada:
Caxias 0x1 Brusque
Ituano 2x1 Ypiranga
Figueirense 1x0 Floresta
Londrina 1x1 Anápolis
Itabaiana 2x2 Maringá
São Bernardo 1x1 Náutico
Retrô 1x1 ABC
Botafogo-PB 1x0 Tombense
Segunda-feira (25), às 19h30min
Guarani x Confiança
CSA x Ponte Preta
Os 8 primeiros:
1º Caxias, 37
2º Naútico, 33
3º Ponte Preta, 30
4º Londrina, 30
5º São Bernardo, 30
6º Brusque, 25
7º Ituano, 24
8º Floresta, 24