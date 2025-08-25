Esportes

Em primeiro
Notícia

Náutico só empata na rodada e Caxias garante a liderança da primeira fase da Série C

Mesmo com a derrota para o Brusque no sábado (23), equipe de Júnior Rocha é beneficiada por empate dos pernambucanos diante do São Bernardo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

