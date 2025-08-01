"Não tem porque ficar inventando, o simples vem dando certo", afirma técnico do Caxias sobre jogo com o Ypiranga

Atacante Jhonatan Ribeiro tem dois jogos com Caxias e começará a primeira partida de titular. Porthus Junior / Agencia RBS

A liderança do Caxias na Série C não é obra do acaso, mas sim o reflexo de um modelo tático sólido e bem executado. O treinador, com sua filosofia de repetir escalações e confiar no elenco, garante que a engrenagem do time funcione. Quando uma peça precisa ser substituída, o reserva imediato entra em campo e a resposta é positiva. Essa consistência tática e a confiança nos jogadores do banco transformaram suplentes em protagonistas de vitórias importantes, comprovando a boa fase grená.

Contra o Ypiranga, Júnior Rocha não contará com os extremas Iago e Calyson. Os seus substitutos serão Douglas Skilo e Jhonatan Ribeiro, pois segundo o técnico, não é hora de inventar e mudar o que está certo em campo.

— Saiu uma estatística bem legal no Pioneiro que muitas partidas foram decididas por quem está entrando. Então, mostra a força do grupo. E diante disso nós não vamos inventar aqui. Se nós temos o melhor ataque, nós vamos substituir as peças por quem é da posição. Os atletas estão esperando a sua oportunidade. A gente vai conseguir oportunizar quem estava fora do banco e ir para o banco agora porque merece. Nós temos objetivos no campeonato, não tem porque ficar inventando porque, o simples vem dando certo aqui — analisou Júnior Rocha.

O jogo de domingo será o primeiro confronto gaúcho da competição. Como a primeira fase da Série C é em turno único, não haverá outra partida entre as duas equipes no Estádio Centenário nesta fase. O técnico Júnior Rocha já conhece o Estádio Colosso da Lagoa. Ele trabalhou no Ypiranga em 2021.

— É um jogo difícil, decisivo, como todos os outros. É competitivo. O gramado lá, eu já sei que é uma grama diferente. É um gramado que faz com que o jogo fique mais vertical, um jogo mais direto. A gente se preparou para isso. Fizemos os treinos táticos como a gente sempre faz aqui — contou o treinador do Caxias.