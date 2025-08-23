"Não é essa derrota que vai nos tirar do nosso percurso", afirma técnico do Caxias

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Brusque, o Caxias mantém a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, já classificado para o quadrangular do acesso. Em uma partida atípica, o time grená não conseguiu superar a defesa adversária, mesmo jogando boa parte do tempo com dois jogadores a mais. O resultado, no entanto, não desanimou o técnico Júnior Rocha, que avaliou o jogo de forma pragmática e manteve a confiança na equipe.
- Não é essa derrota aí que vai nos tirar do nosso percurso. É uma situação hoje que foge um pouco do nosso cotidiano. Dois a menos e muita bola cruzada. Alguns erros de finalização. Mas é como eu falei para vocês agora, os atletas têm entregado muita coisa boa para nós. Então é a gente voltar, né? A se concentrar, normal, assim, um pouco mais. Continuar trabalhando aqui. Depois que nós chegamos, a gente ganhou três seguidas. Perdemos duas seguidas. E ninguém foi a caça às bruxas aqui - comentou Júnior Rocha.
O Caxias dominou o jogo, mas encontrou dificuldades para furar o "ferrolho" do time catarinense. O Brusque, que abriu o placar e teve dois jogadores expulsos, se fechou e se defendeu com eficiência. A equipe da Serra teve mais posse, mas enfrentou dificuldades para converter em gols. O treinador do Caxias ressaltou que, mesmo com a vantagem numérica, o futebol pode ser imprevisível.
- Todos os anos que eu estou como treinador, para mim, foi a primeira vez que aconteceu com dois a menos. E aí tem a questão anímica do atleta, a questão psicológica do atleta. É como foi conversado no intervalo, que a gente mantém a organização para conseguir fazer as nossas jogadas ofensivas sincronizadas e treinadas. E aí também a gente conta com o refino do cruzamento, a gente conta com o refino da finalização. Nós poderíamos ficar até amanhã aqui e a bola talvez não iria entrar. Porque, cara, é do jogo, é do futebol - comentou o treinador.
Apesar da derrota, o técnico segue otimista com o desempenho da equipe. Ele destacou que a campanha na Série C é uma das melhores da história do clube e que a oscilação é normal em um campeonato longo.
- Eu não tenho o que falar aqui para vocês, a não ser agradecer o empenho até então dessa equipe, sabe? Em termos táticos, técnicos, físicos, psicológicos. Então, a gente fez jogos memoráveis esse ano aqui na Série C e a gente vai continuar. Não tenha dúvida disso, cara. Eu coloco minhas duas mãos no fogo. Só que vai oscilar, é um campeonato longo, não é tão curto assim. É um campeonato longo e vai oscilar. É a gente não perder a nossa linha aqui, a nossa filosofia de trabalho - afirmou o comandante grená.