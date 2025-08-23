Esportes

"Não é essa derrota que vai nos tirar do nosso percurso", afirma técnico do Caxias

Júnior Rocha ainda afirmou que tem males que vem para o bem ao citar que a derrota veio em um momento que o time já está classificado aos quadrangulares

