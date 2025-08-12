Na estreia de Thiago Carpini, Juventude vence o Corinthians por 2 a 1 no Alfredo Jaconi

Taliari abriu o caminho da importante vitória do Verdão na Série A. Porthus Junior / Agencia RBS

Bastou um jogo para o torcedor do Juventude voltar a ficar "Carpinizado". Na estreia de Thiago Carpini na casamata, o Verdão se impôs, voltou a ser competitivo e venceu o Corinthians no Alfredo Jaconi por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (11), pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. Os gols alviverdes foram anotados por Gabriel Taliari e Matheus Babi. Matheuzinho marcou para os paulistas.

O Juventude acabou, assim, com a série de quatro derrotas seguidas. A evolução do time em campo não representou avanço na tabela. O Verdão permanece em 19º lugar, mas agora com 14 pontos e com uma outra perspectiva de crescimento, com a apresentação consistente que teve diante de um dos Gigantes do futebol brasileiro.

O Ju volta a campo no sábado (16), às 18h30min, em Salvador. Desta vez o reencontro de Thiago Carpini será com a equipe que comandou até o mês passado, o Vitória, adversário direto na briga contra o descenso.

Organizado e competitivo

O Juventude fez um primeiro tempo melhor do que o Corinthians e saiu de campo com a vitória parcial, construída a partir da montagem de um time mais organizado e competindo por cada bola em jogo.

A continuidade de Ruan Carneiro no gol nem foi a principal surpresa na primeira formação do técnico Thiago Carpini em seu retorno ao Ju. No esquema 4-3-3 e sem Marcos Paulo — que sentiu um desconforto muscular durante uma sessão de treino — Cipriano foi a aposta na zaga ao lado de Abner. O atleta não atuava há seis meses, ainda pelo Campeonato Gaúcho. No ataque, Taliari e Gilberto iniciaram juntos ao lado de Gabriel Veron.

A primeira chance do jogo foi do Verdão. Aos cinco minutos, Jadson recuperou a bola da defesa do Timão e rolou para Taliari na entrada da área, mas o atacante bateu à direita do gol.

Mas a equipe alviverde cometeu alguns erros na saída do campo defensivo, que fizeram o estreante Thiago Carpini se levantar do reservado. Por sorte, a escorregada de Cipriano na área e o avanço de Talles Magno, pela esquerda, não surtiram efeito.

Em um jogo de poucas oportunidades e muitos erros de passe, as boas jogadas de Taliari e Gilberto foram os primeiros lampejos de qualidade na partida. O dois fizeram lançamentos às costas da defesa corintiana, mas Veron, nas duas oportunidades cara a cara permitiu que o goleiro Hugo Souza antecipasse para fazer a defesa.

Aos 26, o Ju achou o caminho do gol na base da insistência de Mandaca, que recuperou a bola na área e rolou na esquerda para Marcelo Hermes. O lateral-esquerdo, então, acertou o pé no cruzamento e descolou o passe na medida para o testaço indefensável de Gabriel Taliari: Verdão, 1 a 0.

Na imposição física e velocidade, Gabriel Veron quase ampliou, aproveitando-se de um passe preciso de Jadson. Mas a conclusão foi em cima de Hugo Souza.

Melhor até o fim

O Juventude voltou para a etapa final sem Gilberto, que sentiu um desconforto muscular na coxa e deu lugar para Ênio. Mesmo sem o centroavante, o Verdão não diminuiu o ímpeto e criou uma grande oportunidade através dos pés de Mandaca, que arriscou de fora e bateu rente ao travessão corintiano.

Preso à intensa e eficiente marcação imposta pelo time de Carpini, o Corinthians não conseguia ameaçar o gol de Ruan Carneiro, que apenas observava o jogo.

Até que aos 16 minutos, Talles Magno cabeceou pra fora a principal chance de gol dos visitantes. E enquanto Caíque pedia pra deixar o gramado para a entrada de Giraldo, Ênio arrancava em velocidade pela direita e colocou a bola na pequena área para Mancada perder a chance de ampliar para o Ju.

E mesmo com as trocas promovidas por Dorival Júnior, em nenhum momento o Corinthians conseguiu ser superior no duelo. Aos 33, Carpini renovou a energia do ataque alviverde mandando a campo Babi e Nenê.

E na primeira jogada do Vovô garoto na linha de fundo, Nenê puxou a marcação e deu a assistência para Matheus Babi girar e mandar a bola no canto esquerdo de Hugo Souza. Após revisão do VAR, o segundo gol alviverde foi confirmado.

Além de perder o jogo, os corintianos perderam a cabeça. Por uma trombada por trás em cima de Jadson, após nova revisão do VAR, Romero foi expulso de campo.

E ainda deu tempo para o torcedor cantar "olé" nos instantes finais. Afinal, por muito tempo o Juventude não era competitivo e dava esperanças de que algo melhor está por vir no segundo turno do Brasileirão.

Aos 44, Matheuzinho descontou para o Timão, cobrando falta, o que não diminuiu a festa da torcida alviverde: 2 a 1.

Ficha técnica

Juventude 2x1 Corinthians

19ª rodada do Brasileirão 2025

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo, 18/2º), Jadson e Mandaca (Alan Ruschel, 48/2º); Gabriel Veron (Nenê, 33/2º) , Gabriel Taliari (Matheus Babi, 33/2º) e Gilberto (Ênio, int.). Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gui, 45/2º), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 17/2º); Raniele (Charles, 30/2º), José Martínez (Dieguinho, 17/2º), Breno Bidon; Garro, Talles Magno (Romero, 30/2º) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Gabriel Taliairi (J), aos 26 minutos, no primeiro tempo; Matheus Babi (J), aos 35; Matheusinho (C), aos 44, no segundo.

Cartões amarelos: Taliari, Cipriano, Gilberto, Jadson, Giraldo, Babi (J). José Martínez, Matheus Bidu, Cacá, Angileri, Breno Bidon (C).

Cartão vermelho: Ángel Romero, aos 39, no segundo tempo.

Arbitragem: Lucas Casagrande-PR auxiliado por Rafael Trombeta-PR e Sidmar dos Santos Meurer-PR. Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa-DF. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE