O Carpinismo voltou
Na estreia de Thiago Carpini, Juventude vence o Corinthians por 2 a 1 no Alfredo Jaconi

Mais organizado em campo e com nova postura, Verdão não deu chances para o Timão na noite desta segunda-feira (11) e deixou o torcedor nas arquibancadas mais esperançoso de que dias melhores virão no segundo turno do Brasileirão

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

