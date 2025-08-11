Na estreia de Thiago Carpini, Juventude busca iniciar uma nova fase no Brasileirão

Técnico Thiago Carpini retorna ao clube após deixar o Jaconi no começo de 2024. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Após um início turbulento na Série A, o Juventude busca um novo rumo para a temporada. A aposta da diretoria tem nome, rosto e um passado de glória no Estádio Alfredo Jaconi: Thiago Carpini, o mesmo técnico que, em 2023, orquestrou a campanha do acesso e devolveu o clube à elite do futebol brasileiro.

De volta a Caxias do Sul para uma missão de salvamento, ele assume o comando com a responsabilidade de ser a esperança da torcida, o ponto de virada em um caminho que, até o momento, só apresentou espinhos. Embora o próprio treinador rejeite o rótulo de herói, a torcida aposta todas as suas fichas em Carpini e a própria direção, pois elevou o patamar financeiro para contratá-lo.

Diante do Corinthians, nesta segunda-feira (11), às 20h, o Carpini fará a sua estreia pelo alviverde. O momento é delicado na tabela e não existe outro placar aceitável a não ser a vitória para o Verdão. O novo treinador teve cinco dias para trabalhar em campo. Ele encontrou um vestiário desajustado tecnicamente e com alguns líderes abatidos em campo.

— Tudo é o comportamento diário. Claro que a gente precisa respeitar as características. É diferente hoje a linha defensiva era diferente daquela que a gente tinha. Era o Boza e o Zé Marcos, que tinham uma boa recuperação, conseguiam correr para trás, deixavam o time bem ajustado. Eu acho que nós precisamos ser criativos e dentro do dia a dia colocar os comportamentos que a gente quer que eles levem para o jogo — comentou o novo comandante.

Thiago Carpini conhece alguns nomes do elenco de 2025 do Juventude. O volante Jadson é uma das lideranças que não vem bem em campo. Assim como os demais, ele caiu de rendimento. Para Jadson, o time do Juventude precisa mudar primeiro em um ponto:

— O que o clube precisa recuperar é a nossa atitude, a nossa maneira de se comportar em campo. Temos que voltar a ter aquela atitude diferente, não ter medo de se arriscar e não ter medo de errar. Eu sei que o momento que a gente vive é aquele momento que um jogador erra, o outro erra e acaba sendo crucificado muitas vezes. Nos últimos anos acostumamos a nossa torcida a ver um clube diferente em campo. Um clube que duela de igual para igual e não tem medo do adversário — destacou Jadson.

ADVERSÁRIO

Thiago Carpini assumiu o Juventude com um grande desafio de manter a equipe na elite. A sua estreia também será outro grande momento para o treinador. O Corinthians está no caminho do alviverde para começar uma reação na tabela do Brasileiro.

— O Corinthians é um adversário que todos nós conhecemos, a gente acompanha diariamente jogos, e são atletas que todos conhecem. Nessa própria competição já tive a oportunidade de enfrentar o Corinthians, um pouco antes do Mundial e nós empatamos por 0 a 0 lá (com Vitória), mas eu acho que nesse momento a gente tem que olhar um pouco para nós mesmos, ver aquilo que nós podemos fazer melhor dentro da nossa casa, voltar a ser forte dentro do Jaconi — declarou o Thiago Carpini, que não tem pressa em ver o time marcar o gol para sair com a vitória: