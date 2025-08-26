Esportes

Pelas ruas
Notícia

Meia Maratona de Caxias do Sul cresce mais de 350% em 10 anos e quebra recorde pela terceira vez

Entre o ano passado e agora, o número de participantes já aumentou mais de 20%. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de setembro 

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS