Meia Maratona de Caxias do Sul cresce mais de 350% em 10 anos e quebra recorde pela terceira vez

Evento será realizado no dia 28 de setembro com largada e chegada em frente ao Centro Administrativo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Meia Maratona de Caxias do Sul chega à sua 10ª edição no dia 28 de setembro e consolida-se como um dos principais eventos esportivos da Serra Gaúcha. Desde a estreia em 2015, com 700 participantes, a prova registra crescimento contínuo. Em 2025, o número de inscritos já ultrapassa 3,2 mil atletas, o que representa um aumento de 357% em relação à primeira edição.

Entre o ano passado e agora, o número de inscritos já cresceu mais de 20%, passando de 2,6 mil atletas em 2024 para 3,2mil em 2025. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de setembro, e a organização projeta alcançar entre 3,8 mil e 4 mil participantes.

A corrida é uma iniciativa da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da SMEL, do Clube de Corredores, e Sesc.

Em 2024, atletas de 61 cidades e quatro estados estiveram presentes. Até o momento, quase 400 corredores de fora da cidade estão inscritos para a 10ª edição, o que representa cerca de 10% do total de participantes. O destaque vai para os estados de Santa Catarina e São Paulo, que juntos somam aproximadamente metade desse número.

O avanço expressivo reforça o papel da corrida como ferramenta de promoção da saúde, inclusão e integração regional, além de evidenciar o sucesso da estrutura e da logística envolvidas na realização do evento.

Histórico de inscrições

O crescimento da Meia Maratona de Caxias do Sul reflete uma trajetória marcada por superações e constante ampliação do público. Mesmo com a interrupção em 2020, quando a prova foi realizada de forma virtual devido à pandemia, o evento retomou seu ritmo nos anos seguintes e vem batendo recordes consecutivos de participação.

Em 2023, foram 1,6 mil atletas; em 2024, o número saltou para 2,6 mil; e em 2025, já ultrapassou os 3,2 mil inscritos. Pelo terceiro ano seguido, a prova supera o número de inscritos da edição anterior.

A Meia Maratona de Caxias do Sul tem, novamente, largada e chegada em frente ao Centro Administrativo, na Rua Alfredo Chaves. São quatro distâncias: 3,4 km para atletas PCDs que utilizam cadeira de rodas, além das tradicionais de 5 km, 10 km e 21 km (meia maratona).

A premiação da prova contempla diferentes modalidades e categorias, com valores em dinheiro e troféus para os cinco primeiros colocados gerais masculino e feminino. Na Meia Maratona, os prêmios variam de R$ 3 mil para os vencedores até R$ 750 para os quintos colocados. Nas provas de 5 km e 10 km, os valores vão de R$ 800 a R$ 200.

Crescimento de inscritos

2015 - 1ª edição - Mais de 700 atletas

2016 - 2ª edição - 1,1 mil atletas

2017 - 3ª edição - 1,3 mil atletas

2018 - 4ª edição - 1,3 mil atletas

2019 - 5ª edição - 1,5 mil atletas

2020 - 6ª edição - prova virtual na pandemia

2022 - 7ª edição - 1,2 mil atletas

2023 - 8ª edição - 1,6 mil atletas

2024 - 9ª edição - 2,6 mil atletas

2025 - 10ª edição - 3,2 mil atletas (ainda pode aumentar)







