Meia Maratona de Caxias do Sul celebra 10ª edição com alcance nacional e melhorias

No dia 28 de setembro, Caxias do Sul será palco da sua 10ª edição da Meia Maratona, a maior da história. O evento se consolida como uma das principais corridas de rua da Serra Gaúcha. A realizadora da prova é a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e os organizadores são a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, o Clube de Corredores e o Sesc Caxias do Sul.

Segundo Winston Rodrigues, presidente do Clube de Corredores e um dos responsáveis pela organização, a edição comemorativa trará uma série de novidades, atrações para os participantes e uma medalha comemorativa especial.

— Estamos preparando surpresas ao longo do percurso e durante a entrega dos kits, que acontecerá no ginásio do Vascão, nos dias 26 e 27 de setembro, das 10h às 20h — revelou Winston em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A prova terá quatro distâncias: 3,4km para atletas cadeirantes, 5km, 10km e a tradicional meia maratona 21km. Entre as surpresas preparadas para este ano estão apresentações musicais no evento.

— A gente tem um show contratado para depois da premiação. Não podemos dizer qual é o show, mas é bom. O show é bom para comemorar esses esses 10 anos. O Vinicius Piazza, da Secretaria de Esporte e Lazer, se empenhou um monte para esse show — contou Winston Rodrigues.

Além da corrida, nos dias anteriores, a programação inclui uma palestra voltada especialmente para corredores iniciantes. A atividade será conduzida por uma profissional da saúde e abordará temas básicos, mas essenciais, como cuidados físicos e preparação para a prova — uma iniciativa que reforça o compromisso dos organizadores com o bem-estar dos atletas.

O percurso da prova em todas distâncias permanece o mesmo dos anos anteriores, mas contará com melhorias na estrutura de apoio, como novos postos de distribuição de isotônicos.

A divisão dos inscritos reflete o perfil diverso dos participantes: cerca de 2 mil corredores devem disputar os 5 km, enquanto os 10 km e os 21 km devem reunir aproximadamente 1000 atletas cada.

Alcance nacional

A Meia Maratona de Caxias do Sul já demonstra seu alcance nacional antes mesmo da largada. Até o momento, quase 400 corredores de fora da cidade estão inscritos, representando cerca de 10% do total de participantes. O destaque vai para os estados de Santa Catarina e São Paulo, que juntos somam aproximadamente metade desse número. Há também participantes vindos do Nordeste.

— Uma coisa que chamou bastante atenção, dessas 400 pessoas a gente tem pelo menos umas 100 pessoas de Santa Catarina e 100 pessoas de São Paulo. Eu acho que podemos dar esse voto de congratulação para a plataforma Ticket Sports, que expande para o Brasil inteiro — analisou Winston Rodrigues.

As inscrições seguem abertas até o dia 12 de setembro pela plataforma Ticket Sports, com possibilidade de ajustes até essa data.

Tudo sobre a 10ª edição da Meia de Caxias

Data e Local: 28 de setembro com Largada e Chegada – Em frente ao Centro Administrativo – Rua Alfredo Chaves, 1333

Organização: A realizadora da Meia Maratona de Caxias do Sul é a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e os organizadores da prova serão a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, o Clube de Corredores de Caxias do Sul e o Sesc Caxias do Sul.

Expectativa de Participação: A prova deve reunir entre 3,8 mil e 4 mil atletas

Novidades e Atrações: Haverá medalha comemorativa especial, surpresas no percurso, e apresentações musicais, incluindo um show surpresa após a premiação.

Entrega de Kits: Acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro, das 10h às 20h, no ginásio do Vascão.

Modalidades da Prova: Serão quatro distâncias: 3,4 km (cadeirantes), 5 km, 10 km e a tradicional 21 km (meia maratona).

Palestra: Dias antes da corrida, haverá uma palestra com profissional da saúde, focada em cuidados físicos e preparação.

Melhorias na Estrutura: O percurso será o mesmo dos anos anteriores, mas com novos postos de distribuição de isotônicos.

Perfil dos Participantes: Estima-se 2 mil atletas nos 5 km, e cerca de 1 mil nos 10 km e 21 km cada.

Alcance Nacional: Cerca de 400 corredores de fora da cidade já estão inscritos, com destaque para Santa Catarina e São Paulo, que somam metade desse número.