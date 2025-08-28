Maringá x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Maringá briga pra não cair e sonha com a classificação enquanto Grená já está garantido em primeiro na tabela. Arte Pioneiro / Divulgação

Maringá e Caxias entram em campo pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (30). O confronto ocorre às 17h no Estádio Willie Davids, no interior paranaense.

Líder com 37 pontos, o Grená não vence há dois jogos e vem de derrota, em casa, para o Brusque, por 1 a 0. Já os donos da casa empataram com o Itabaiana, em 2 a 2, no Sergipe, e precisam da vitória para não correrem risco de rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga no G-8.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

MARINGÁ: Tony; Raphinha (Cristovam), Ronald Carvalho, Max Miller e Thiago Rosa; Evanderson, Zé Vitor e Morelli; Danielzinho, Maranhão e Negueba. Técnico: Rodrigo Chipp

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Douglas Skilo. Técnico: Júnior Rocha

Arbitragem para Maringá x Caxias

Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (trio baiano). Quarto árbitro: Wesley Silva dos Santos-ES

Onde assistir a Maringá x Caxias

A Sporty Net anuncia transmissão com imagens em seu canal no YouTube.

Como chegam

No Maringá, Júlio Rodrigues, Danielzinho e Cauã Tavares retornam de suspensão. Rhuan, Cristovam, Lucas Bonifácio e Iago Santana se recuperam no departamento médico.

Diante do Itabaiana, na última rodada, os paranaenses ainda tiveram três atletas mais o auxiliar-técnico expulsos após uma confusão depois da partida: o meia Buga (por dar uma voadora em Robinho, do Itabaiana), o atacante Luiz Fernando (por trocar socos e chutes com Robinho, do Itabaiana), o meia Matheus Melo (por atingir com socos e chutes João Victor, do Itabaiana) e o auxiliar Cyro Pedroso (por ter confrontado o técnico Gilson Kleina, o que deu início ao tumulto).

No Caxias, o técnico Júnior Rocha só irá preservar da partida os atletas que estão pendurados com dois cartões amarelos (Vini Guedes e Gustavo Nescau) além do centroavante Welder, que apresentou um desconforto na coxa.

Pedro Cuiabá e Tomas Bastos estão confirmados na equipe. Quem está fora do duelo em Maringá é o volante Mantuan, com lesão na coxa direita. Já o meia Yann Rolim, sentiu um desconforto na coxa direita e também pode ser preservado.