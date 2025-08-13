Manter o time principal ou dar minutagem a outros atletas do grupo? O dilema vivido pelo técnico do Caxias

Treinador do Caxias tem optado por manter time-base. Porthus Junior / Agencia RBS

Ninguém é melhor do que o Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C 2025. O Grená lidera a competição, com 36 pontos, sete a mais do que o segundo colocado, o Náutico, e já classificado para o quadrangular decisivo.

Além de brigar para se manter em primeiro — algo que parece ser apenas uma questão protocolar —, o técnico Júnior Rocha tem afirmado que não quer poupar ninguém nos três jogos restantes da primeira fase.

A justificativa do treinador é manter o time-base bem treinado, até pelo intervalo de uma semana entre um jogo e outro pela competição. Assim, o torcedor grená sabe de cor a escalação do time que tem atuado quando teve a força máxima: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.

No entanto, jogadores têm saído do banco de reservas para ajudar o time a construir muitas vitórias durante a competição. E, após novo triunfo, sobre o ABC, na 16ª rodada, Júnior Rocha admitiu estar indeciso sobre a utilização até o fim da primeira fase da equipe principal, uma vez que poderia dar minutagem a outros atletas para que tenham melhor ritmo de jogo para o quadrangular.

— Não tem certo e errado. Vou ser sincero, a minha vontade é essa (observar outros jogadores no time), nós conversamos diariamente sobre isso. Aí vem outro ponto, assim: eu tirar o atleta agora, que está num bom momento e, depois, no quadrangular final, ele não voltar nesse mesmo momento, e aí nós vamos nos punir — observou o técnico, que concluiu:

— Nós temos semanas cheias de trabalho, para descansar, recuperar os atletas. Mas eu fico na dúvida, se eu tiro o atleta nesse momento, sabe? Tiro o Tomas Bastos agora contra o Tombense, uma viagem quase eterna, e aí, depois, no outro jogo ele volta e não vai bem. Ele é um cara que não quer ser poupado. Eu queria dar minutagem para os atletas, acho que todos merecem. Tem atletas aqui que a gente não deu oportunidade ainda, mas o problema é esse, tirar os caras num momento desses.

A minutagem do elenco grená na Série C após 16 rodadas:

GOLEIROS:

Thiago Coelho - 15 jogos

Victor Golas - 1 jogo

Ronaldo Zílio e Matheus Emiliano - nenhum jogo

LATERAIS:

Thiago Ennes - 16 jogos (15 como titular)

Marcelo Nunes - 16 jogos

Ronei - dois jogos (apenas um como titular)

Kelvyn - três jogos (apenas um como titular)

ZAGUEIROS:

Lucas Cunha - 16 jogos

Alan - 16 jogos

Alisson - 8 jogos (todos entrando no segundo tempo)

Douglas e Carlos Henrique - nenhum jogo

MEIO-CAMPISTAS:

Vini Guedes - 15 jogos

Pedro Cuiabá - 15 jogos (14 como titular)

Lorran - 6 jogos (apenas um como titular)

Mantuan - 6 jogos (apenas um como titular)

Paulinho - 1 jogo (entrou no segundo tempo)

Eliedson - 5 jogos (todos entrando no segundo tempo)

Tomas Bastos - 15 jogos

Yann Rolim - 8 jogos (apenas um como titular)