Manter o time principal ou dar minutagem a outros atletas do grupo? O dilema vivido pelo técnico do Caxias

Júnior Rocha admitiu que há jogadores no elenco que pedem espaço, mas preocupação em manter o foco e entrosamento fazem com que ele opte em manter a força máxima em campo nas três rodadas finais da primeira fase

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

