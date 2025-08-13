Manter o time principal ou dar minutagem a outros atletas do grupo? O dilema vivido pelo técnico do Caxias

Ninguém é melhor do que o Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C 2025. O Grená lidera a competição, com 36 pontos, sete a mais do que o segundo colocado, o Náutico, e já classificado para o quadrangular decisivo.
Além de brigar para se manter em primeiro — algo que parece ser apenas uma questão protocolar —, o técnico Júnior Rocha tem afirmado que não quer poupar ninguém nos três jogos restantes da primeira fase.
A justificativa do treinador é manter o time-base bem treinado, até pelo intervalo de uma semana entre um jogo e outro pela competição. Assim, o torcedor grená sabe de cor a escalação do time que tem atuado quando teve a força máxima: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.
No entanto, jogadores têm saído do banco de reservas para ajudar o time a construir muitas vitórias durante a competição. E, após novo triunfo, sobre o ABC, na 16ª rodada, Júnior Rocha admitiu estar indeciso sobre a utilização até o fim da primeira fase da equipe principal, uma vez que poderia dar minutagem a outros atletas para que tenham melhor ritmo de jogo para o quadrangular.
— Não tem certo e errado. Vou ser sincero, a minha vontade é essa (observar outros jogadores no time), nós conversamos diariamente sobre isso. Aí vem outro ponto, assim: eu tirar o atleta agora, que está num bom momento e, depois, no quadrangular final, ele não voltar nesse mesmo momento, e aí nós vamos nos punir — observou o técnico, que concluiu:
— Nós temos semanas cheias de trabalho, para descansar, recuperar os atletas. Mas eu fico na dúvida, se eu tiro o atleta nesse momento, sabe? Tiro o Tomas Bastos agora contra o Tombense, uma viagem quase eterna, e aí, depois, no outro jogo ele volta e não vai bem. Ele é um cara que não quer ser poupado. Eu queria dar minutagem para os atletas, acho que todos merecem. Tem atletas aqui que a gente não deu oportunidade ainda, mas o problema é esse, tirar os caras num momento desses.
A minutagem do elenco grená na Série C após 16 rodadas:
GOLEIROS:
Thiago Coelho - 15 jogos
Victor Golas - 1 jogo
Ronaldo Zílio e Matheus Emiliano - nenhum jogo
LATERAIS:
Thiago Ennes - 16 jogos (15 como titular)
Marcelo Nunes - 16 jogos
Ronei - dois jogos (apenas um como titular)
Kelvyn - três jogos (apenas um como titular)
ZAGUEIROS:
Lucas Cunha - 16 jogos
Alan - 16 jogos
Alisson - 8 jogos (todos entrando no segundo tempo)
Douglas e Carlos Henrique - nenhum jogo
MEIO-CAMPISTAS:
Vini Guedes - 15 jogos
Pedro Cuiabá - 15 jogos (14 como titular)
Lorran - 6 jogos (apenas um como titular)
Mantuan - 6 jogos (apenas um como titular)
Paulinho - 1 jogo (entrou no segundo tempo)
Eliedson - 5 jogos (todos entrando no segundo tempo)
Tomas Bastos - 15 jogos
Yann Rolim - 8 jogos (apenas um como titular)
ATACANTES:
Iago - 15 jogos (14 como titular)
Calyson - 12 jogos (nove como titular)
Douglas Skilo - 15 jogos ( sete como titular)
Jhonatan Ribeiro - três jogos (um como titular)
Eduardo Melo - 12 jogos (11 como titular)
Welder - 7 jogos (dois como titular)
Gustavo Nescau - 7 jogos (nenhum como titular)
Petterson - 3 jogos (nenhum como titular)
Andrew e Léozinho - nenhum jogo