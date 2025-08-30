Mandaca marca no fim e Juventude conquista primeira vitória fora de casa no Brasileirão

O Juventude deu fim a um amargo jejum no Brasileirão 2025. Na abertura da 22ª rodada, a equipe de Thiago Carpini venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão. O gol foi marcado por Mandaca, aos 49 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o Ju chegou aos 21 pontos e, momentaneamente deixa a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time alviverde, pela 23ª rodada, será contra o Flamengo, no dia 14 de setembro, às 16h, no Alfredo Jaconi. As duas próximas semanas, por conta da Data Fifa, serão voltadas aos treinamentos.
Na Arena Castelão, com Abner, Marcelo Hermes e Gabriel Veron de volta ao time titular, o Juventude começou a partida sendo pressionado pelos donos da casa. Aylon finalizou perigo em duas oportunidades, mas Jandrei fez boas intervenções.
Aos 15, foi a vez da equipe alviverde chegar com perigo. Batalla fez o cruzamento na entrada da área e Taliari tentou de cabeça, mas Bruno Ferreira fez a defesa. Em um duelo equilibrado, o Ceará teve nova oportunidade aos 26. Pedro Raul arrancou no contra-ataque e lançou Galeano, que devolveu para o centroavante na área, que girou e bateu sobre a meta.
Aos 28, após lindo passe de Jadson, Reginaldo chegou na linha de fundo e cruzou para trás. Taliari tentou o chute, mas foi bloqueado pela marcação. O Ceará criou sua melhor chance aos 36. Depois de um cruzamento na segunda trave, o zagueiro Eder escorou e Pedro Raul recebeu na pequena área para girar e finalizar. O zagueiro Wilker Ángel se atirou na bola e, junto com Jandrei, evitou o gol cearense.
A última chegada do Ju no primeiro tempo saiu com Batalla, que recebeu pela direita, puxou para o meio e bateu longe da meta.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, Thiago Carpini mexeu três vezes. Entraram Luan Freitas, Igor Formiga e Matheus Babi nas vagas de Abner, Veron e Taliari. Mesmo sem mudar drasticamente a formação tática, o Ju passou a ter em campo atletas com características diferentes em busca de um melhor desempenho.
Só que a primeira chance foi do Ceará. Após um erro da defesa alviverde, Galeano cruzou com perfeição e Pedro Raul cabeceou no canto, mas Jandrei voou para fazer grande defesa. Ao mesmo tempo, melhor organizado, o Ju conseguiu chegar mais vezes ao campo de ataque, mesmo sem levar tanto perigo ao gol de Bruno Ferreira.
Aos 16, após cobrança de escanteio de Batalla, Mandaca desviou na primeira trave, mas ninguém conseguiu completar. Dois minutos depois, Igor Formiga cobrou falta com desvio e assustou Bruno Ferreira. O Ceará só voltou a finalizar aos 27, com Vina, que arriscou de longe para defesa tranquila de Jandrei.
Aos 32, Igor Formiga roubou no ataque após erro de Fabiano Souza e arrancou no campo de ataque. Na hora da finalização, preferiu o toque para Ênio, que foi desarmado na hora do chute pro gol.
Aos 43, Jandrei fez outra grande defesa em finalização de Vina, no canto esquerdo. E, quando o empate sem gols parecia desenhado, surgiu um cearense para mudar o roteiro do jogo. Após boa triangulação entre Igor Formiga e Reginaldo, o lateral cruzou com perfeição e Mandaca, natural de Mandacaru-CE, apareceu entre os zagueiros para cabecear para as redes: 1 a 0.
A primeira vitória alviverde longe de casa.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão - 22ª rodada
Ceará 0x1 Juventude
Arena Castelão, em Fortaleza
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Eder, Marcos Victor e Nícolas (Lucas Lima, 39/2º); Richardson (Vina, 22/2º), Diego, Lucas Mugni (Pedro Henrique, 10/2º); Galeano (Rodriguinho, 39/2º), Aylon (Fernando Sobral, 22/2º) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Juventude
Jandrei; Reginaldo, Abner (Luan Freitas, int.), Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo, 27/2º), Jadson e Mandaca; Veron (Igor Formiga, int.), Batalla (Ênio, 27/2º) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, int.). Técnico: Thiago Carpini.
Gols: Mandaca (J), aos 49min, no segundo tempo.
Amarelos: Marcelo Hermes, Caíque, Matheus Babi, Stefano Dijan, Giraldo, Batalla, Jandrei, Thiago Carpini (J);
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho, auxiliado por Luis Filipe Correa e Schumacher Gomes.