Mandaca exalta confiança resgatada por Carpini e reafirma a necessidade de pontuar fora no Brasileirão

Mandaca tem 25 jogos com a camisa do Juventude na temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, que encerrou uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, foi o primeiro passo na missão de reabilitação do Juventude. Segundo o volante Mandaca, um dos destaques do jogo, a mudança de postura do time se deve, principalmente, à chegada do novo técnico Thiago Carpini, que resgatou a confiança do elenco.

— Essa vitória era muito importante para nós. A gente trabalhou durante a semana aí com a chegada do Carpini. Ele nos passou muita confiança, cobrou a gente de jogar mais, de finalizar mais. E fico muito feliz em poder ajudar a equipe. Não só eu, como muitos aí. Corremos bastante. E saímos com a vitória que era o mais importante hoje — declarou o jogador.

Mandaca admitiu que o vestiário estava abatido e com a confiança baixa após a série de resultados negativos, mas a chegada de Carpini foi um divisor de águas.

— Posso dizer que ele resgatou muito a nossa confiança. A gente vinha um pouco abaixo, sabe? Com a confiança lá embaixo. Ele que chegou e nos passou essa confiança. E estamos sendo muito felizes aí com a chegada dele. E vamos buscar melhorar, jogo a jogo — afirmou o volante.

Diante do time paulista, o Juventude chegou a abrir 2 a 0, mas um gol no fim fez o time de Dorival Júnior exercer uma pressão nos minutos finais. O volante alviverde destacou a importância de manter a calma para lidar com a pressão.

— A gente tem que lidar também. Às vezes a gente vai estar na vantagem do placar. Quando tomar um gol, a gente não pode baixar a cabeça, não pode desesperar. Tem que manter a calma pra poder ficar tranquilo no jogo e sair vitorioso. E fomos muito felizes ali de poder manter a calma e sair vitorioso — explicou.

Olhando para o próximo desafio, contra o Vitória, no próximo sábado, às 18h30min, fora de casa, Mandaca reforçou a necessidade de pontuar como visitante para sair de vez da zona de rebaixamento.