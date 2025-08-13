Mandaca exalta confiança resgatada por Carpini e reafirma a necessidade de pontuar fora no Brasileirão

A vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, que encerrou uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, foi o primeiro passo na missão de reabilitação do Juventude. Segundo o volante Mandaca, um dos destaques do jogo, a mudança de postura do time se deve, principalmente, à chegada do novo técnico Thiago Carpini, que resgatou a confiança do elenco.
— Essa vitória era muito importante para nós. A gente trabalhou durante a semana aí com a chegada do Carpini. Ele nos passou muita confiança, cobrou a gente de jogar mais, de finalizar mais. E fico muito feliz em poder ajudar a equipe. Não só eu, como muitos aí. Corremos bastante. E saímos com a vitória que era o mais importante hoje — declarou o jogador.
Mandaca admitiu que o vestiário estava abatido e com a confiança baixa após a série de resultados negativos, mas a chegada de Carpini foi um divisor de águas.
— Posso dizer que ele resgatou muito a nossa confiança. A gente vinha um pouco abaixo, sabe? Com a confiança lá embaixo. Ele que chegou e nos passou essa confiança. E estamos sendo muito felizes aí com a chegada dele. E vamos buscar melhorar, jogo a jogo — afirmou o volante.
Diante do time paulista, o Juventude chegou a abrir 2 a 0, mas um gol no fim fez o time de Dorival Júnior exercer uma pressão nos minutos finais. O volante alviverde destacou a importância de manter a calma para lidar com a pressão.
— A gente tem que lidar também. Às vezes a gente vai estar na vantagem do placar. Quando tomar um gol, a gente não pode baixar a cabeça, não pode desesperar. Tem que manter a calma pra poder ficar tranquilo no jogo e sair vitorioso. E fomos muito felizes ali de poder manter a calma e sair vitorioso — explicou.
Olhando para o próximo desafio, contra o Vitória, no próximo sábado, às 18h30min, fora de casa, Mandaca reforçou a necessidade de pontuar como visitante para sair de vez da zona de rebaixamento.
— A gente vai trabalhar. Vamos ver o que o Carpini vai montar aí pra essa semana para o jogo do final de semana. Sabemos que temos que buscar uns pontos fora de casa, que é muito importante. Se não puder voltar com a Vitória, que volte com um ponto. E nessa fase agora a gente não pode deixar de pontuar. É sempre bom pontuar e buscar essas vitórias fora de casa, que é muito importante — concluiu Mandaca.