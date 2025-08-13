Esportes

Motivado
Notícia

Mandaca exalta confiança resgatada por Carpini e reafirma a necessidade de pontuar fora no Brasileirão

Alviverde terá o primeiro desafio longe do Jaconi sob o comando do novo treinador. Thiago Carpini conhece bem o próximo adversário, o Vitória, pois trabalhou na equipe de Salvador

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS