Maicon Roncen enfrenta traçado técnico na sexta etapa da Copa Truck

No próximo final de semana, o gaúcho Maicon Roncen compete em mais uma etapa da Copa Truck. Na cidade mineira de Lima Duarte, a prova acontece no domingo (24), no Autódromo Potenza.
O foco principal do piloto segue sendo a conquista do primeiro pódio na categoria. O time conta com a total resolução do excesso de emissões, que vem impossibilitando uma boa posição nos treinos classificatórios.
Com uma recente troca de equipe, Roncen comemora o bom desempenho do caminhão e mira a inversão de grid para atingir o seu objetivo.
— Potenza tem um traçado técnico do qual gostei bastante ano passado. Nosso calcanhar de Aquiles vem sendo a questão das emissões, mas sinto uma boa evolução, o equipamento é bom e temos chance de ficar numa posição que nos permita brigar pelo pódio na corrida 2 — disse Maicon Roncen.
O treino classificatório acontece às 13h30min de sábado (23). As corridas serão realizadas no domingo (24) a partir das 12h10min, com transmissão pelos canais Sportv e Band. No YouTube, a Copa Truck e High Speed Brazil transmitem.