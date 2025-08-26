Maicon Roncen conquista primeiro pódio na Copa Truck

Com 72 pontos, Roncen (E) está na 11ª colocação na tabela. Vanderley Soares / Divulgação

Neste final de semana, o piloto Maicon Roncen conquistou, de forma inédita, o pódio da Copa Truck. Durante a sexta etapa do campeonato, realizada no Autódromo Potenza, na cidade mineira de Lima Duarte, o gaúcho ficou em quarto lugar.

No treino classificatório, Roncen ficou na nona colocação. Na corrida 1, finalizou em sétimo, garantindo a segunda posição no grid invertido da classe para a próxima disputa.

Na segunda corrida, o pneu traseiro do caminhão do gaúcho furou, mas Roncen superou as adversidades, se manteve na pista e finalizou a corrida em quarto lugar.

— Estava na luta pelo pódio desde a temporada passada, as oportunidades muitas vezes escaparam, mas dessa vez deu tudo certo: mesmo com pneu furado consegui segurar um quarto lugar e subir no pódio. Agradeço muito a todos que torceram por mim e aos membros da Tiger Team pelo trabalho — disse o piloto.

Com o resultado, Roncen ganha posições na tabela e agora ocupa a 11ª posição, com 72 pontos.