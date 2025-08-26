Esportes

Com o pneu furado
Notícia

Maicon Roncen conquista primeiro pódio na Copa Truck

Gaúcho terminou sua participação em quarto lugar na sexta etapa da competição, disputada no Autódromo Potenza

Camila Corso

Jornal Pioneiro

