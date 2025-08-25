Lição da derrota: Carpini cobra "maturidade" do Juventude e pede foco no próximo jogo

Na sua quarta partida no comando do Juventude, técnico Thiago Carpini sofreu sua primeira derrota Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no Estádio Alfredo Jaconi, trouxe um ensinamento para o Juventude na visão do técnico Thiago Carpini. Em entrevista coletiva, o treinador do Alviverde destacou que a equipe pecou pela falta de maturidade no segundo tempo, quando o jogo se tornou uma "trocação" de ataques dos dois lados. Sobre como corrigir este ponto, o comandante respondeu:

— É o nosso dia a dia, é à medida que as coisas vão acontecendo como aconteceu hoje, a gente mostrar para eles, vamos fazer os vídeos e ajustar as coisas que nós já trabalhamos a semana, foi alertado sobre esse jogo diferente. Então, na medida que os erros acontecem, é o momento da gente entrar e corrigir, ajustar, melhorar — afirmou Carpini.

O técnico enfatizou que a maturidade da equipe virá com o tempo e com a compreensão da importância de cada ponto na competição.

— Essa maturidade ela vai vir com o tempo, sabendo valorizar cada ponto conquistado. Um ponto hoje era muito mais importante do que nada, isso é uma conta básica. Então, não ganhou, não perde, soma, ainda mais dentro do Jaconi — explicou.

Toda a disposição, a entrega, o compromisso, enaltecer a valentia da minha equipe THIAGO CARPINI Técnico do Juventude

Apesar do revés, Carpini fez questão de enaltecer a entrega do grupo, que voltou a ser competitivo sob seu comando na Série A do Brasileirão.

— Isso não apaga toda a disposição, a entrega, o compromisso. Enaltecer a valentia da minha equipe, lutar pela sobrevivência como a gente tá aí. Uma sequência de quatro jogos muito positivos, não é para qualquer grupo — completou o treinador.

Carpini também pediu para o grupo não gastar energia com a arbitragem, que foi alvo de reclamações do clube após um pênalti marcado para o Botafogo.

— É tentar gastar energia com aquilo que a gente controla, não ficar martirizando muito esse pênalti, essas questões da arbitragem. Não adianta a gente gastar energia. Vamos canalizar nossas forças naquilo que a gente pode melhorar e evoluir — concluiu Carpini.