Lição aprendida e armas escondidas para o quadrangular: o que está em jogo para o Caxias contra o Maringá

Thiago Ennes destacou elo no ambiente grená na Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O futebol e suas nuances. Na largada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá era temido por muitas equipes e colocado no mais alto pedestal por alguns profissionais, como o ex-técnico do Caxias, Luizinho Vieira, como um forte candidato ao acesso. Pois quem chega na última rodada da primeira fase nesta condição é o Caxias, que optou pela troca de comando logo na segunda rodada e, após a chegada de Júnior Rocha, obteve com sobras a liderança da competição.

Neste sábado (30), às 17h, no Estádio Willie Davids quem joga a vida em campo é o Maringá. O clube ainda corre riscos de rebaixamento e tem remotas chances de classificação. Já o surpreendente Caxias chega, por méritos seus, na condição de um mero observador da rodada, atento aos 10 clubes que irão se digladiar pelas últimas três vagas do G-8.

— É um grupo que trabalha muito, um grupo pés no chão, todo mundo junto, nós jogadores, diretoria, comissão técnica, torcedores. Acredito mesmo nesse elo, essa mesma sintonia, isso foi muito importante para a nossa classificação já na primeira fase — avaliou o lateral-direito Thiago Ennes.

E mesmo que a equipe grená preserve do jogo atletas que estão pendurados com dois cartões amarelos (casos de Vini Guedes e Gustavo Nescau) ou com risco de lesão (como Welder), o foco do grupo está em manter o ritmo de jogo prevendo o quadrangular do acesso, que iniciará no fim de semana seguinte.

— O professor sempre fala que a galera do banco também entra nos jogos e ajuda muito. Temos que estar ligados no que vamos fazer, tanto que nos últimos jogos o pessoal que vem entrando do banco vem nos ajudando muito com gols, com grandes atuações, para você ver que o nosso grupo é muito unido, focado e trabalhador — confirmou o lateral-direito.

Olhos bem atentos

Júnior Rocha quer fazer ajustes durante a próxima semana visando o início do quadrangular. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Não é apenas o Maringá o adversário grená neste fim de semana. O técnico Júnior Rocha acredita que alguns clubes vão estudar o Caxias, sobretudo nesta reta final da primeira fase, por isso a ideia é não dar "armas aos rivais".

— Eu acho que nós temos que ter cuidado agora com as variações de jogadas ensaiadas, porque eu acredito que esse não é o jogo chave para fazermos isso. A gente fez, vamos trabalhar ainda algumas jogadas ensaiadas, durante a semana, mas vamos deixar para executar no quadrangular, porque os clubes vão nos estudar nessas últimas três partidas, assim como nós vamos fazer com os adversários para ver se tem alguma novidade — revelou.

Essa preocupação exposta pelo treinador só é mais uma demonstração de como o Caxias se preparou para chegar ao quadrangular em condições de conquistar o acesso à Série B. E a derrota para o Brusque na última rodada, quando o Grená ficou por 30 minutos com dois homens a mais em campo, deixou ensinamentos ao treinador.

— Pode ser que se repita de a gente ter um jogador a mais, ou dois, então temos que nos preparar. E isso, com toda humildade, eu falo para vocês que não foi treinado até então. Precisamos aprender, estamos aqui para aprender durante a vida, durante todo o processo do ano aqui que precisa ser treinado, porque quando a gente é pego de surpresa, assim como foi nesse jogo com o Brusque, acabamos ficando desorganizados nos últimos 30 minutos, eu não gostei — admitiu Júnior Rocha, que ainda concluiu:

— Quando você fica só na mão do atleta, você corre o risco de não dar certo. Tem que ter estratégia, tem que ter movimentações organizadas e sincronizadas para esse tipo de situação.

Lição aprendida, resta agora apenas ao Caxias virar a página da primeira fase da Série C neste fim de semana para, logo em seguida, iniciar um novo capítulo rumo ao tão sonhado acesso.