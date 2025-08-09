Lei do ex? Mandaca reencontra o Corinthians pelo Brasileiro e tem retrospecto positivo pelo Juventude

Nesta segunda-feira (11), o Juventude recebe o Corinthians no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma recuperação na tabela, o alviverde deverá contar no meio-campo com Mandaca, que reencontra o clube onde começou no futebol profissional.
— É sempre diferente enfrentar um clube que fez parte da sua história. Tenho muito carinho pelo Corinthians e pelos momentos que vivi lá. Vou usar isso como combustível para ajudar o Juventude dentro de campo. Sabemos que será um jogo difícil, mas precisamos dessa vitória e vamos dar o nosso máximo durante os 90 minutos — declarou o jogador.
O confronto entre as equipes marcará o terceiro embate de Mandaca contra o ex-clube desde sua saída. Até aqui, o retrospecto é positivo: uma vitória e um empate. Agora, o camisa 44 busca manter a invencibilidade em um momento crucial para o Juventude na competição.
Com 104 partidas pelo Juventude, Mandaca tem menos jogos apenas que Jadson e Alan Ruschel. Contratado junto ao Corinthians em 2023, participou da campanha do acesso à Série A naquele ano e também da permanência na elite do futebol brasileiro em 2024. O meia acredita que a equipe pode se recuperar e manter a vaga na primeira divisão.
— Temos confiança no nosso trabalho e sabemos que podemos reverter essa situação. Fizemos um bom jogo contra o Santos, mas, infelizmente, não conseguimos conquistar um resultado melhor. Agora é seguir trabalhando, manter o mental forte e pensar jogo a jogo. Estamos concentrados e vamos buscar somar pontos o mais rápido possível para sair dessa situação — concluiu Mandaca.