JVT Fight Night 9 acontece neste sábado em Caxias do Sul

Ingressos para Cadeira VIP estão à venda no valor de R$ 50.

Neste sábado (16), a nona edição do JVT Fight Night acontece em Caxias do Sul. O evento inicia às 15h, no Centro de Treinamento JVT.

A competição contará com 23 lutas casadas, sendo três delas profissionais. No principal combate, Ricardo Luckei, campeão mundial de Kickboxing e detentor do cinturão do evento JVT, enfrenta Cristian "Sinistro", campeão brasileiro na modalidade K1 Profissional até 86 kg.

Os ingressos estão à venda no CT JVT, na rua Sinimbu, 1206, Centro, com valor de R$ 50 mais dois kg de alimentos não perecíveis para a Cadeira VIP. Os alimentos serão doados ao projeto social "Almoço das Crianças".

Confrontos do JVT Fight Night 9:

1) Boxe até 50 kg: Asaph Foncharte/ Underdogz/ Carazinho, RS. X Miguel de Almeida / CT JVT/ Caxias do Sul, RS.

2) Boxe até 57 kg: Luiz Arthur Amarante/ Associação Olympika/ Matos Fight/ Lagoa Vermelha, RS. X Matheus Kunzler/ Alemoa Team/ Associação Olimpyka/ Ibirubá, RS.

3) Boxe até 60 kg: Kauê Mendes/ Street Boxe/ Pelotas – RS. X Douglas Machado/ Mendes Pitbull Team/ São Gabriel.

4) Boxe até 61 kg: Kauã Barros Figueiredo/ Mendes Pit Bull Team/ São Gabriel, RS. X Rodrigo dos Santos/ Abreu Team/ Caxias do Sul, RS.

5) Boxe até 67 kg: William Domingues/ Pitbull Team/ São Gabriel, RS. X Marcelo dos Santos Rosa / Underdogz/ Carazinho, RS.

6) Boxe até 69 kg: Álvaro Soares/ Mendes Pitbull Team/ São Gabriel, RS. X Bruno Parisotto/ Fight Center/ Caxias do Sul, RS.

7) Boxe até 78 kg: Arthur Barreto/ Associação Olympika/ Matos Fight/ Lagoa Vermelha, RS. X Giovane Camargo/ Pitbull Team/ São Gabriel, RS.

8) Boxe até 85 kg: Ivanir Fagundes dos Santos Júnior/ Pitbull Team/ São Gabriel, RS. X Sander Rocha/ Sierra Fight/ Farroupilha, RS.

9) Boxe até 68 kg: Éricson Silva/ Underdogz/ Carazinho, RS. X Diego Madriz/ CT Gomes/ Caxias do Sul, RS.

10) Boxe até 67 kg: Leonardo Mendes/ Pitbull Team/ São Gabriel, RS. X Maicon Dalla Schiesa/ CT Tonetto/ Bento Gonçalves, RS.

11) Boxe até 73 kg: Ronei Farias/ Associação Olympika/ Matos Fight/ Lagoa Vermelha, RS. X Jaderson Pereira/ Street Boxe/ Pelotas, RS.

12) Boxe até 70 kg: Joao Pir/ Tito Team/ Marau, RS. X Pedro Willian “Cabelo”/ Abreu Team/ Caxias do Sul, RS.

13) Boxe Peso Pesado: Selomar Farias/ Street Boxe/ Pelotas, RS. X Gabriel Godinho/ Fight Center/ Caxias do Sul, RS.

14) Low Kicks até 74 kg: Djonathan Barth/ Black Box/ Sapiranga, RS. X Willian de Dordi/ Impact Zone/ Bento Gonçalves, RS.

15) Low Kicks até 90 kg: Jeferson Bertoldo Leite/ Associação Olympika/ Matos Fight/ Lagoa Vermelha, RS. X Bruno Muller/ Jean Pires Team/ Universal/ Sapiranga, RS.

16) Low Kicks até 75 kg: Ronier Ortiz/ Yin Yang Fight/ Caxias do Sul, RS. X Gabriel Keller/ CT JVT/ Caxias do Sul, RS.

17) K1 Feminino até 68 kg: Kauane Garmus/ Tito Team/ Marau, RS. X Fernanda Fernandes/ Khan Muaythai Gym/ Caxias do Sul, RS.

18) MMA até 61 kg: Erick Pedrozo/ Pitbull Team/ São Gabriel, RS. X Rhaul Francisco Vieira/ De Lazzer Team/ Training/ Caxias do Sul, RS.

19) MMA até 59 kg: Diego Oliveira Figuera/ Garra Team/ Bento Gonçalves, RS. X Marlon Brando/ Dutkevis Team/ Caxias do Sul, RS.

20) MMA até 70 kg: Arthur Perlinzer/ Aliance/Vacaria, RS. X Dener Moreira/ CT Finger/ Canela, RS.

21) K1 Profissional até 67 kg: Gilberto Flores/ Impacte Zone/ Bento Gonçalves, RS. X Murilo Dutra/ Black Box/ Sapiranga, RS.

22) MMA Profissional até 75 kg: Matheus Lobo do Vale "Mamute"/ Abreu Team/ Sul Jiu-Jitsu Time A/ Caxias do Sul, RS. X Leonardo Rodrigues/ Farias Fight Team/ Porto Alegre, RS.