Juventude x Vasco: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Juventude entra campo contra o Vasco, na quarta-feira (20), às 19h, em rodada atrasada pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio Alfredo Jaconi.
O Juventude chega após um empate com gosto de vitória sobre o Vitória, em Salvador. O time estava perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade em 2 a 2.
O Vasco viaja para Caxias do Sul motivado por uma goleada histórica contra o Santos, de Neymar. O time carioca venceu por 6 a 0 fora de casa pelo Brasileirão.
Prováveis escalações:
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla (Ênio ou Nenê) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê; Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem para Juventude x Vasco
Matheus Delgado Candancan-SP, auxiliado por Daniel Luis Marques-SP e Daniel Paulo Ziolli-SP. Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor. VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG
Onde assistir a Juventude x Vasco
O Premiere anuncia a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM a partir das 18h45min e no app de GZH na opção Serra.
Como chegam
O Juventude tem muitas dúvidas e desfalques para este compromisso. O maior problema do técnico Thiago Carpini está na zaga. Com três atletas no DM, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Natã, o técnico deve formar dupla com Abner e Wilker Ángel. Cipriano está suspenso pelo cartão vermelho contra o Vitória. O time contará com a volta do centroavante Matheus Babi, que cumpriu suspensão. O meia Lucas Fernandes e o centroavante Gilberto são dúvidas, mas devem seguir de fora do campo.
Além da motivação em alta pela goleada contra o Santos, o Vasco terá um reforço importante: Vegetti deve retornar ao time titular, após ter cumprido suspensão na última partida. Nas demais posições, o técnico Fernando Diniz não deve ter mudanças no time do Vasco. O volante Jair cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.