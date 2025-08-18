Juventude x Vasco: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Equipe alviverde recebe o Cruz-Maltino na noite desta quarta-feira (20). Arte Pioneiro

O Juventude entra campo contra o Vasco, na quarta-feira (20), às 19h, em rodada atrasada pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio Alfredo Jaconi.

O Juventude chega após um empate com gosto de vitória sobre o Vitória, em Salvador. O time estava perdendo por 2 a 0, mas buscou a igualdade em 2 a 2.

O Vasco viaja para Caxias do Sul motivado por uma goleada histórica contra o Santos, de Neymar. O time carioca venceu por 6 a 0 fora de casa pelo Brasileirão.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla (Ênio ou Nenê) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê; Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem para Juventude x Vasco

Matheus Delgado Candancan-SP, auxiliado por Daniel Luis Marques-SP e Daniel Paulo Ziolli-SP. Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor. VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG

Onde assistir a Juventude x Vasco

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM a partir das 18h45min e no app de GZH na opção Serra.

Como chegam

O Juventude tem muitas dúvidas e desfalques para este compromisso. O maior problema do técnico Thiago Carpini está na zaga. Com três atletas no DM, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Natã, o técnico deve formar dupla com Abner e Wilker Ángel. Cipriano está suspenso pelo cartão vermelho contra o Vitória. O time contará com a volta do centroavante Matheus Babi, que cumpriu suspensão. O meia Lucas Fernandes e o centroavante Gilberto são dúvidas, mas devem seguir de fora do campo.