Juventude x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em Caxias do Sul. Arte Pioneiro / Agência RBS

O Juventude enfrenta o Corinthians na segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Brasileirão da Série A. A partida encerra o primeiro turno, mas o alviverde ainda possui dois jogos em atraso, contra Palmeiras e Vasco.

Com quatro derrotas seguidas, o Juventude contratou o técnico Thiago Carpini. O treinador fará a sua estreia nesta rodada. O time é penúltimo colocado no Brasileirão com 11 pontos.

Já o Corinthians entrou em campo no meio de semana pela Copa do Brasil e eliminou o Palmeiras nas oitavas de final. No Brasileiro, o time paulista é 12º colocado, com 22 pontos, antes da rodada começar e vem de três empates seguidos.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Ruan Carneiro (Gustavo); Reginaldo, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla (Nenê), Gabriel Veron e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon; Garro, Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem para Juventude x Corinthians

Lucas Casagrande-PR auxiliado por Rafael Trombeta-PR e Sidmar dos Santos Meurer-PR. O quarto árbitro será Maguielson Lima Barbosa-DF. VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

Onde assistir a Juventude x Corinthians

O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 19h45min no FM e no app de GZH.

Como chegam

Na estreia do técnico Thiago Carpini pelo Juventude, o treinador tem um desfalque certo por cartão. O zagueiro Wilker Ángel está fora do compromisso. No DM outras dúvidas. O meia Lucas Fernandes vem de lesão de grau 1. No gol, a dúvida é se Ruan Carneiro seguirá após ser titular contra o Santos. O lateral Ewerthon e o zagueiro Rodrigo Sam seguem de fora, sem tempo de retorno previsto.