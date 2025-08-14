Juventude viaja a Salvador em busca da primeira vitória como visitante no Brasileirão

Técnico Thiago Carpini em treinamento no CT do Juventude. Ulisses Castro / Agencia RBS

A preparação do Juventude tem foco no confronto diante do Vitória pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto será sábado (16), às 18h30min, no Barradão em Salvador. Por isso, a dia do Juventude começou cedo nesta quinta-feira (14). A equipe alviverde se apresentou às 7h30min, no centro de treinamento (CT), e em seguida às 8h fez a última atividade na Serra.

Após a manhã de trabalhos no CT, a delegação seguiu para o almoço. O período da tarde será dedicada ao deslocamento aéreo até Salvador. Às 13h20min, está programada a saída do voo de Caxias do Sul com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A chegada está prevista para as 14h55min.

Pouco depois, às 16h55min, a equipe embarca novamente, desta vez rumo a Salvador, com chegada estimada para as 18h30min. Após o desembarque na capital baiana, o grupo segue para o jantar, marcado para as 19h30min. A programação noturna inclui ainda uma ceia às 22h, encerrando o dia com o recolhimento à meia-noite. A sexta-feira será de último treino antes do confronto.

Essa é a logística com o planejamento de viagem para o jogo em que Juventude busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão. O Verdão é o único time que ainda não pontou na competição atuando fora de casa. Foram oito derrotas ao todo.