Esportes

Deslocamento
Notícia

Juventude viaja a Salvador em busca da primeira vitória como visitante no Brasileirão

Técnico Thiago Carpini comandou treinamento no CT alviverde, nesta quinta-feira (14), antes da viagem para a capital baiana. Verdão ainda não pontou fora de casa na competição nacional

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS