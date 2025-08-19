Juventude terá oito desfalques para duelo contra o Vasco no Brasileirão

O técnico Thiago Carpini, que busca dar sequência à reação do Juventude no Campeonato Brasileiro, terá um grande desafio na próxima quarta-feira (20) para o jogo atrasado contra o Vasco, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. O comandante terá que lidar com uma extensa lista de desfalques, com oito jogadores no departamento médico.
A lista de lesionados é composta por três zagueiros, um lateral, um meia e três atacantes. Entre os mais próximos de um retorno o meia Lucas Fernandes, o atacante Giovanny e o zagueiro Marcos Paulo. Já Natã teve lesão de grau três. Os jogadores no DM são:
- Centroavante Gilberto (lesão no adutor da coxa)
- Atacante Giovanny (lesão no posterior da coxa)
- Centroavante Emerson Galego (lesão no tornozelo)
- Meia Lucas Fernandes (lesão na panturrilha)
- Lateral Ewerthon (lesão na coxa)
- Zagueiro Marcos Paulo (edema na coxa)
- Zagueiro Rodrigo Sam (dores no adutor da coxa)
- Zagueiro Natã (lesão na coxa)
A boa notícia para o treinador é o atacante Gabriel Taliari, que havia saído de campo no jogo contra o Vitória após levar um chute na cabeça. Ele passou por exames médicos e se reapresentou normalmente nesta segunda-feira (18) com o elenco alviverde.
Após uma vitória e um empate, Carpini busca seguir somando pontos em casa no comando do Juventude para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.