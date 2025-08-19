Juventude terá oito desfalques para duelo contra o Vasco no Brasileirão

Centroavante Gilberto se lesionou contra o Corinthians. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O técnico Thiago Carpini, que busca dar sequência à reação do Juventude no Campeonato Brasileiro, terá um grande desafio na próxima quarta-feira (20) para o jogo atrasado contra o Vasco, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. O comandante terá que lidar com uma extensa lista de desfalques, com oito jogadores no departamento médico.

A lista de lesionados é composta por três zagueiros, um lateral, um meia e três atacantes. Entre os mais próximos de um retorno o meia Lucas Fernandes, o atacante Giovanny e o zagueiro Marcos Paulo. Já Natã teve lesão de grau três. Os jogadores no DM são:

Centroavante Gilberto (lesão no adutor da coxa)

Atacante Giovanny (lesão no posterior da coxa)

Centroavante Emerson Galego (lesão no tornozelo)

Meia Lucas Fernandes (lesão na panturrilha)

Lateral Ewerthon (lesão na coxa)

Zagueiro Marcos Paulo (edema na coxa)

Zagueiro Rodrigo Sam (dores no adutor da coxa)

Zagueiro Natã (lesão na coxa)

A boa notícia para o treinador é o atacante Gabriel Taliari, que havia saído de campo no jogo contra o Vitória após levar um chute na cabeça. Ele passou por exames médicos e se reapresentou normalmente nesta segunda-feira (18) com o elenco alviverde.