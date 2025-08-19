Esportes

Desfalques
Notícia

Juventude terá oito desfalques para duelo contra o Vasco no Brasileirão

Alviverde entra em campo no meio de semana em jogo atrasado pela Série A, e técnico Thiago Carpini terá de lidar com problemas

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS