Juventude terá mudanças e técnico pode promover estreias contra o Vitória

Delegação alviverde embarcou no começo da tarde desta quinta-feira (14) para Bahia. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude vai encerrar a preparação para a 20ª rodada do Brasileirão com um treinamento em Salvador. A última atividade será nesta sexta-feira (15) longe do Rio Grande do Sul. No sábado (16), às 18h30min, o time encara o Vitória em busca dos primeiros pontos fora de casa na Série A. O duelo será no Estádio Barradão. O Verdão acumula oito derrotas longe do Jaconi.

Para a partida do final de semana, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do zagueiro Wilker Ángel, que deve reassumir a vaga na defesa, no lugar de Cipriano. Abner seguirá no setor e terá sequência no time titular.

Os três reforços contratados estão à disposição do técnico Thiago Carpini nos treinos. Dois viajaram para Salvador, o goleiro Jandrei e o lateral-direito Igor Formiga. Ambos tiveram no fim da tarde desta quinta-feira seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

E pode ser no gol que o técnico promova mais uma mudança no time. Ninguém se firmou na posição neste ano no alviverde. Por ter trabalhado com Carpini no São Paulo, em 2024, Jandrei deve ganhar a vaga neste momento e pode estrear em Salvador.

No meio-campo, o time deve seguir com o trio Caíque, Jadson e Mandaca. A dúvida vem no setor de ataque, se o treinador manterá três atacantes ou pode tentar uma formação com Nenê no setor de criação, pois Gilberto saiu com suspeita de lesão e seu substituto, Matheus Babi, levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

Com poucas opções para a camisa 9, o técnico deve colocar Gabriel Taliari na função, por já ter jogado nesta posição. O outro centroavante, Galego teve uma torção no tornozelo. Na semana, o elenco contou com a presença do jovem da base Rafael Pinna nos treinos, que já atuou com a 9 na base.