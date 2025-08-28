Juventude segue no mercado e pode fazer mais um anúncio

Executivo de Futebol do Juventude, Júlio Rondinelli falou sobre últimas contratações. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Enquanto a torcida esperava o anúncio de um zagueiro, o Juventude surpreendeu e confirmou a contratação de Juan Sforza, argentino, que estava no Vasco. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada atual. A contratação do jogador foi uma oportunidade de mercado vista pelo alviverde. O jogador pode atuar em praticamente todas as funções do meio-campo.

— Ele é um volante de perna esquerda, um apoiador, um meio-campista, como eu gosto de chamar os jogadores do meio-campo com um bom recurso, uma boa estatura. Um jogador argentino bastante aguerrido, que também tem muita técnica e, então, aumenta a competitividade do meio campo — detalhou Júlio Rondinelli, executivo do Juventude.

Com a negativa do zagueiro Benevenuto em deixar o Criciúma, o Juventude vai em busca de outro nome. Contudo, a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. Com pouco tempo, o clube pode confirmar um outro reforço, mas o executivo mantém sigilo sobre a posição:

— No momento não há nenhuma negociação, claro que daqui a pouco surge uma oportunidade e a gente realmente faz consultas permanentes a clubes, a agentes; você citou o zagueiro, mas todos os setores que a gente encontra em jogadores com capacidade de aumentar o nível técnico do elenco, estamos sempre buscando — declarou Rondinelli, que deixou a expectativa no ar: