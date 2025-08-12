Juventude recebe Botafogo em confronto direto no Brasileirão Sub-17

Na 14ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude recebe o Botafogo, buscando se aproximar da pontuação dos times do G-8. A partida inicia às 15h desta quarta-feira (13), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
O time de Márcio Ebert é 13º colocado na tabela, com 18 pontos, vindos de cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Os cariocas têm um ponto a menos que o Ju e ocupam a 15ª posição, com 17.
Ambas as equipes chegam com resultados negativos. O Papo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Botafogo foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no Estádio Nilton Santos.
Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, os times se enfrentam em único turno, com 19 partidas. Os oito melhores se classificam às quartas de final, disputadas em jogo único, na casa do melhor colocado da primeira fase, assim como as semifinais. A final tem jogos de ida e volta.