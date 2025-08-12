Juventude recebe Botafogo em confronto direto no Brasileirão Sub-17

Guris alviverdes vêm de duas derrotas seguidas, para Atlético-MG e Fluminense. Leonardo Brasil / Fluminense F.C. / Divulgação

Na 14ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude recebe o Botafogo, buscando se aproximar da pontuação dos times do G-8. A partida inicia às 15h desta quarta-feira (13), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O time de Márcio Ebert é 13º colocado na tabela, com 18 pontos, vindos de cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Os cariocas têm um ponto a menos que o Ju e ocupam a 15ª posição, com 17.

Ambas as equipes chegam com resultados negativos. O Papo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Botafogo foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no Estádio Nilton Santos.