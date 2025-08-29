Juventude pode ter até três mudanças para enfrentar o Ceará

Marcelo Hermes deve voltar ao time titular contra o Ceará. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude fez seu último treino antes de enfrentar o Ceará. A atividade foi na tarde desta sexta-feira no Centro de Treinamentos do Floresta, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. De portões fechados, o técnico Thiago Carpini definiu a estratégia para encarar o Ceará, neste sábado (30), às 16h, na Arena Castelão.

Existe a possibilidade do treinador usar a formação tática que tentou no primeiro jogo fora de casa diante do Vitória, mas que Thiago Carpini teve de desmanchar com a expulsão de Cipriano logo aos seis minutos de jogo.

Na oportunidade, Carpini usou três atacante, com Gabriel Veron, Batalla e Gabriel Taliari. Assim, o time começaria com Nenê entre os reservas. Nos últimos dois jogos, ele foi titular. O trio do meio-campo deve seguir com Caíque, Jadson e Mandaca. Recém-contratado, o volante Sforza não acompanhou a delegação.

Na defesa a equipe deve ter mais mudanças, com a entrada de Marcelo Hermes no lugar de Alan Ruschel por conseguir marcar melhor. De volta de suspensão, Abner fica à disposição. Contudo, Luan Freitas estreou bem com a camisa alviverde ao lado de Wilker Ángel.

O provável time do Juventude para encarar o Ceará tem Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas (Abner), Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Veron (Ênio), Batalla e Gabriel Taliari.