Juventude perde para o Santos, segue sem pontuar fora e continua na vice-lanterna do Brasileirão

Juventude, do atacante Veron, enfrentou o Santos no Morumbis. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude segue sem pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (4), o time alviverde foi derrotado pelo Santos por 3 a 1, no Morumbis, pela 18ª rodada. Com oito jogos como visitante e oito derrotas, o Verdão mantém o pior desempenho longe de seus domínios. Essa foi a quarta derrota seguida na competição.

A equipe permanece na zona de rebaixamento, com 11 pontos, na vice-lanterna, e vê a pressão aumentar para a sequência da temporada. Neymar duas vezes e Barreal marcaram para os donos da casa. Wilker Ángel fez para o Ju.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebe o Corinthians em um confronto importante na próxima segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Jogo aberto

O Juventude entrou em campo com mudanças sob o comando do técnico interino Gerson Ramos. Sem o goleiro Gustavo, Ruan Carneiro fez sua estreia como titular. Já Marcos Paulo, Caíque e Gilberto voltaram ao time após suspensão. Ênio recebeu nova oportunidade entre os titulares.

O primeiro tempo foi movimentado e com muitas chances para os dois lados. O Juventude começou pressionando a saída do adversário e quase abriu o placar, logo aos três minutos, com Gilberto e Ênio, que pararam no goleiro Brazão e na trave, respectivamente. A partida seguia intensa. Aos seis minutos, Neymar cobrou falta e o goleiro Ruan Carneiro espalmou no canto esquerdo.

No entanto, o Verdão continuava mostrando postura agressiva e criando boas chances. Aos 20 minutos, o Juventude chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento de Ênio, confirmado pelo VAR. Aos 30, Gilberto bateu falta forte no ângulo e Brazão defendeu.

O jogo era agitado e o Santos voltou a assustar aos 32, com Barreal, que acertou o travessão. Era um prenúncio. Aos 36, Neymar aproveitou rebote de Ruan Carneiro e abriu o placar: Santos 1 a 0. Pouco depois, Barreal ampliou. Rollheiser finalizou, a bola bateu em Marcelo Hermes e sobrou para o argentino: 2 a 0 Peixe.

Mesmo em desvantagem, o Juventude não se entregou. Gilberto quase descontou aos 43, mas parou em Brazão. Aos 46, Marcelo Hermes cobrou escanteio e Wilker Angel subiu bem para marcar de cabeça e diminuir o placar. O primeiro tempo terminou com vitória parcial do Santos por 2 a 1, em um duelo de muita intensidade.

Nova derrota

O Juventude voltou do intervalo com postura ofensiva e criou boas chances logo nos primeiros minutos. Ênio serviu Reginaldo, que saiu cara a cara com o goleiro, mas parou em Brazão. Na sequência, Wilker Angel cabeceou firme após escanteio, exigindo outra grande defesa do arqueiro santista. Gilberto também teve boa oportunidade aos 10, mas novamente Brazão salvou.

O Santos demorou a reagir, mas chegou com perigo aos 16, em chute de Igor Vinicius defendido por Ruan. No minuto seguinte, Barreal bateu cruzado e assustou. Aos 25, Souza apareceu livre na área e finalizou na rede pelo lado de fora. Mesmo com menos volume ofensivo, o Peixe conseguiu equilibrar as ações na segunda metade do segundo tempo.

O Ju teve a chance do empate com Ênio, aos 28. O atacante tentou encobrir Brazão, mas mandou por cima do gol. No minuto seguinte, Barreal chegou batendo de primeira, perto da trave esquerda. Quase o segundo dele e o terceiro do Santos. Aos 31, o Ju saiu errado com o volante Caíque e Neymar quase aproveitou. Ruan defendeu.

Aos 32, Caíque cometeu pênalti em Luca Meirelles. Aos 34, Neymar bateu e ampliou para o Santos: 3 a 1. O gol deu números finais ao jogo e aumentou a dificuldade para o Verdão sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Santos 3x1 Juventude

18ª rodada do Brasileirão

Local: estádio Morumbis, em São Paulo

Data: 04/08/2025 (segunda-feira)

Horário: 20h

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Caballero, 18/2º), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael, 27/2º), Gabriel Bontempo e Rollheiser (Mayke, int); Barreal (Escobar, 40/2º), Neymar e Tiquinho Soares (Luca Meirelles, 27/2º). Técnico: Cléber Xavier

Juventude

Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Angel (Abner, 30/2º), Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque (Marlon, 37/2º), Jadson e Mandaca; Ênio (Giraldo, 37/2º), Veron (Batalla, 19/2º) e Gilberto (Taliari, 19/2º). Técnico: Gerson Ramos (interino)

Arbitragem

Paulo Cesar Zanovelli da Silva-MG auxiliado por Celso Luiz da Silva-MG e Luis Carlos de Franca Costa-RN. Quarto árbitro: Bruno Mota Correia-RJ. VAR: Rafael Traci-SC.

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Wilker Angel, Caíque (J); Rollheiser (S)

Gols: Neymar, aos 36 e Barreal aos 39 do primeiro tempo; Wilker Angel, aos 46 do primeiro tempo; Neymar, aos 34 do segundo tempo