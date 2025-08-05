Esportes

Juventude perde para o Santos, segue sem pontuar fora e continua na vice-lanterna do Brasileirão

Time alviverde conheceu sua oitava derrota como visitante na competição nacional. Além disso, chega ao seu quarto resultado negativo em sequência 

Eduardo Costa

