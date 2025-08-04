Juventude oficializa venda de goleiro da base para time dos Emirados Árabes

Através das redes sociais, o clube árabe deu as boas-vindas ao jogador. Nathan Bizzoto / E.C. Juventude / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (4), o Juventude anunciou a transferência do goleiro Luiz Turatto para o Baniyas, dos Emirados Árabes. No clube desde 2021, o atleta de 19 anos foi um dos destaques da equipe sub-20 do Verdão na atual temporada.

Já nos Emirados Árabes e na presença do Diretor Executivo de Futebol do time árabe, o goleiro assinou um contrato de cinco anos. O Papo negociou 50% dos direitos do goleiro por pouco mais de R$ 1 milhão. A porcentagem restante permanece com o clube, que busca uma venda maior no futuro, em dólares.

— A negociação do Turatto se deu a partir de uma excelente oportunidade para o atleta e para o Juventude que, além de um montante financeiro envolvido na transferência, manterá um percentual considerável dos direitos do atleta, algo que poderá render frutos ainda maiores no futuro — destacou o vice-presidente das categorias de base, Jones Biglia.

Trajetória alviverde

Natural de Chapecó, Luiz Turatto chegou em 2021 no Juventude. No ano seguinte, foi titular na conquista do Gauchão sub-17. Destaque na competição, foi convocado para a Seleção Brasileira da categoria.