Juventude oficializa venda de goleiro da base para time dos Emirados Árabes

Jogador estava no clube alviverde há quatro anos e agora passa a defender o Baniyas. Verdão ainda mantém 50% dos direitos federativos do atleta

Camila Corso

Jornal Pioneiro

