Juventude negocia com sexto goleiro para a temporada

Jandrei está na sua terceira temporada no São Paulo. Rubens Chiri/Saopaulofc.net / Divulgação

O Juventude está no mercado em busca de reforços para a posição de goleiro e mira um nome conhecido do técnico Thiago Carpini: Jandrei, do São Paulo. O clube da Serra negocia a contratação do atleta por empréstimo até o final da temporada. A informação foi divulgada pelo ge.globo nesta quinta-feira (7).

Jandrei, de 31 anos, trabalhou com Carpini na temporada passada no São Paulo e tem contrato com o clube paulista até o final de 2026. No entanto, o goleiro tem sido reserva na equipe e participou de apenas cinco jogos neste ano, sendo três pelo Paulistão e dois pela Copa do Brasil.

O goleiro é contestado pela torcida do São Paulo e foi o personagem da eliminação do time paulista na Copa do Brasil na noite de quarta-feira. Contra o Athletico, ele entrou no lugar do goleiro Rafael, que foi expulso, e não teve um bom desempenho na disputa de pênaltis. Jandrei pulou para o mesmo lado das cobranças do adversário e ainda desperdiçou uma penalidade.