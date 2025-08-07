Juventude negocia com sexto goleiro para a temporada

O Juventude está no mercado em busca de reforços para a posição de goleiro e mira um nome conhecido do técnico Thiago Carpini: Jandrei, do São Paulo. O clube da Serra negocia a contratação do atleta por empréstimo até o final da temporada. A informação foi divulgada pelo ge.globo nesta quinta-feira (7).
Jandrei, de 31 anos, trabalhou com Carpini na temporada passada no São Paulo e tem contrato com o clube paulista até o final de 2026. No entanto, o goleiro tem sido reserva na equipe e participou de apenas cinco jogos neste ano, sendo três pelo Paulistão e dois pela Copa do Brasil.
O goleiro é contestado pela torcida do São Paulo e foi o personagem da eliminação do time paulista na Copa do Brasil na noite de quarta-feira. Contra o Athletico, ele entrou no lugar do goleiro Rafael, que foi expulso, e não teve um bom desempenho na disputa de pênaltis. Jandrei pulou para o mesmo lado das cobranças do adversário e ainda desperdiçou uma penalidade.
Apesar da fase atual, Jandrei foi titular na temporada de 2022, quando atuou em 43 partidas pelo São Paulo. A chegada do goleiro viria para disputar posição com Gustavo, Ruan Carneiro, Gastón e Zé Henrique no gol alviverde. Confirmada a sua contratação, Jandrei será o sexto goleiro do Juventude na temporada, que contou ainda com Marcão. O atleta se despediu do clube na última semana.