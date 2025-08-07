Esportes

Reforço?
Notícia

Juventude negocia com sexto goleiro para a temporada

Clube abriu tratativas com o São Paulo para a contratação de mais um jogador para a posição. Atualmente, o elenco alviverde conta com quatro nomes, mas nenhum se firmou como titular absoluto

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS