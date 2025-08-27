Juventude melhora desempenho após Copa do Mundo de Clubes e mira saída do Z-4 no Brasileirão 

Juventude, do atacante Veron, perdeu para o Botafogo por 3 a 1, no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude vive uma longa permanência na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esse período começou na oitava rodada, em 10 de maio. Apesar do cenário delicado, o desempenho da equipe apresentou sinais de recuperação após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Diante do Ceará, sábado (30), às 17h, no Castelão, buscará a primeira vitória como visitante na competição.

Considerando apenas os jogos disputados desde então, o Verdão teria uma colocação intermediária: 11º lugar em aproveitamento. Nesse recorte, o Juventude disputou nove partidas, conquistando três vitórias, um empate e sofrendo cinco derrotas — o que representa um aproveitamento de 37%.

— O Juventude já apanhou muito nesse início de temporada, e a nossa melhora tem sido significativa. O que a gente mais tem que se preocupar, é com a nossa resposta, com a nossa postura, com o nosso próximo jogo, tirar as lições, as coisas boas, a gente segue numa boa crescente, uma boa recuperação — comentou o técnico Thiago Carpini.

A vitórias vieram contra Sport, Corinthians e Vasco, enquanto o empate foi diante do Vitória. As derrotas ocorreram frente a Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Santos e Botafogo. No topo da tabela, neste recorte pós-Copa, Palmeiras e Flamengo seguem dominantes, com aproveitamentos de 83% e 81,5%, respectivamente.

O Atlético-MG apresenta o pior rendimento entre os clubes da Série A nesse período. Em sete jogos, o Galo venceu apenas uma vez, empatou uma e perdeu cinco, somando um aproveitamento de apenas 19%. A equipe mineira está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Com o Brasileirão passando da sua metade, o Juventude precisa transformar os sinais de melhora em resultados concretos para escapar da zona do rebaixamento. Com Thiago Carpini, foram 12 pontos e sete conquistados, quase 60%.

— Se nós tivermos um recorte de a cada 12 pontos disputados, fizermos sete, a gente chega no final com o objetivo alcançado, então está tudo dentro da normalidade — finalizou Carpini.

Aproveitamento pós-Copa do Mundo de clubes

1) Palmeiras - 83%

2) Flamengo - 81,5%

3) São Paulo - 74,1%

4) Bahia - 71,4%

5) Cruzeiro - 63%

6) Mirassol - 62,5%

7) Botafogo - 58,3%

8) Inter - 54,2%

9) Santos - 41,7%

10) Ceará - 40,7%

11) Juventude - 37%

12) Corinthians - 33,3%

13) Grêmio - 33,3%

14) Fluminense - 29,2%

15) Vitória - 29,6%

16) Sport - 29,1%

17) Bragantino - 25,9%

18) Vasco - 25%

19) Fortaleza - 20,8%

20) Atlético-MG - 19%

Fonte: ge.globo/gato-mestre/































