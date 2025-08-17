Juventude mantém promoção para sócios no jogo diante do Vasco

Equipe alviverde quer manter bom momento sob o comando de Thiago Carpini Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já estão à venda os ingressos para o próximo compromisso do Juventude no Brasileirão. Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, a equipe terá pela frente o Vasco, na quarta-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O jogo atrasado é válido pela 14ª rodada da competição. O rival também briga para se afastar do Z-4. Para contar com o apoio do torcedor, o clube alviverde mantém a promoção para os sócios, que podem comprar até quatro ingressos ao valor de R$ 20 cada.

Os ingressos normais antecipados custam R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada). Na quarta-feira, os valores sobem para R$ 100 e R$ 50.

SERVIÇO DE JOGO

:: PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 20 cada*

* Promoção válida até terça-feira (19) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

* Não há meia-entrada para este ingresso;

* Máximo de 4 ingressos por pessoa;

* Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

Disponível no site: https://juventude.eleventickets.com

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)*

:: https://juventude.eleventickets.com

:: SAT ficará aberto até as 15h de quarta-feira. A partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

:: Torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

:: Torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h (20/8)

:: Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios:

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Demais planos: isento

Estação Jaconera abre às 16h

Portões abrem às 17h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)