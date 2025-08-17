Juventude mantém promoção para sócios no jogo diante do Vasco

Já estão à venda os ingressos para o próximo compromisso do Juventude no Brasileirão. Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, a equipe terá pela frente o Vasco, na quarta-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.
O jogo atrasado é válido pela 14ª rodada da competição. O rival também briga para se afastar do Z-4. Para contar com o apoio do torcedor, o clube alviverde mantém a promoção para os sócios, que podem comprar até quatro ingressos ao valor de R$ 20 cada.
Os ingressos normais antecipados custam R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada). Na quarta-feira, os valores sobem para R$ 100 e R$ 50.
SERVIÇO DE JOGO
:: PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 20 cada*
* Promoção válida até terça-feira (19) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
* Não há meia-entrada para este ingresso;
* Máximo de 4 ingressos por pessoa;
* Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados
Valor: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)
Disponível no site: https://juventude.eleventickets.com
Ingressos no dia do jogo
Valor: RS 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)*
:: https://juventude.eleventickets.com
:: SAT ficará aberto até as 15h de quarta-feira. A partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi
:: Torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)
:: Torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)
- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h (20/8)
:: Crianças com 11 anos ou menos: isentas
Sócios:
Jaconero Ouro: isento
Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com
Demais planos: isento
Estação Jaconera abre às 16h
Portões abrem às 17h
- Torcida do Juventude: portões 01 e 02
- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
Informações fundamentais para acesso ao estádio
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250