Terror para o RJ
Juventude mantém números positivos contra clubes cariocas no Estádio Alfredo Jaconi

A última vitória de cada um desses adversário na casa alviverde ocorreu há mais de uma década. Domingo (24), Verdão recebe o Botafogo e tentará manter a escrita

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

