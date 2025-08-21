Juventude mantém números positivos contra clubes cariocas no Estádio Alfredo Jaconi

Juventude, de Taliari, derrotou o Vasco, de Phelippe Coutinho. Porthus Junior / Agencia RBS

O Estádio Alfredo Jaconi segue sendo um território hostil para os grandes clubes do Rio de Janeiro. O Juventude mantém uma invencibilidade de 31 jogos contra os quatro principais times cariocas — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama — em Caxias do Sul.

A última vitória de cada um desses clubes no Alfredo Jaconi ocorreu há mais de uma década. O Botafogo, adversário do próximo domingo (25), venceu pela última vez em 1996. Em 2001, numa vitória por 3 a 1, o jogo foi no Estádio Centenário, do Caxias, rival grená.

O Flamengo ganhou pela última vez em 1997, o Fluminense em 2005 e o Vasco da Gama em 2009. Desde então, o Juventude tem conseguido manter sua invencibilidade em casa contra esses adversários, consolidando uma marca rara no futebol brasileiro.

O fenômeno chama atenção não apenas pela longevidade do tabu, mas também pelo equilíbrio que o Juventude demonstra ao enfrentar equipes com maior investimento e tradição nacional. No Brasileirão do ano passado, o Juventude venceu os quatro confrontos contra Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense no Jaconi.

O Flamengo é o que tem maior jejum. São 13 partidas sem ganhar no Alfredo Jaconi. Contra todos os cariocas, na soma, são 31 jogos de invencibilidade. O apelido "Terror dos Cariocas" segue firme como símbolo de orgulho para os torcedores do Juventude.

Juventude e o tabu contra cariocas no Alfredo Jaconi

Botafogo : venceu pela última vez no Alfredo Jaconi em 1996 .

Em 2001 , venceu por 3 a 1 , mas o jogo foi realizado no Estádio Centenário , casa do Caxias, porque o Ju perdeu um mando pelos tumultos no jogo contra o Paraná em 21 de outubro. 9 jogos sem ganhar do Juventude na casa alviverde.



Flamengo : 1997. 13 jogos sem ganhar do Juventude no Jaconi.



Fluminense : 2005. Sete jogos sem vencer no Jaconi.



Vasco da Gama: 2009. Dois jogos sem vencer no Jaconi.








