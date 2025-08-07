Juventude liberou um time inteiro na reformulação do elenco no Brasileirão

Zagueiro Adriano Martins se despediu do clube após a derrota para o São Paulo, no Jaconi, por 1 a 0. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude promoveu uma extensa reformulação em seu elenco desde a parada do Campeonato Brasileiro, motivada por um início de competição muito abaixo do esperado. Um total de 11 jogadores deixaram o Estádio Alfredo Jaconi, representando uma verdadeira renovação no plantel alviverde.

A última baixa confirmada foi a do goleiro Marcão, que disputou apenas seis partidas pelo clube. Na defesa, dois zagueiros também se despediram: Adriano Martins, que chegou com status de titular e atuou em nove jogos antes de retornar ao Atlético Goianiense, e o jovem Kawan, emprestado pelo Botafogo, que teve uma passagem ainda mais breve, com apenas três partidas.

As laterais também sofreram alterações. Na esquerda, Felipinho, com 11 jogos disputados, teve seu contrato encerrado e retornou ao Sport, que o emprestou ao Criciúma na disputa da Série B. Já na direita, Gabriel Souza deixou o clube sem sequer ter a oportunidade de vestir a camisa alviverde, retornando ao Cianorte, ao qual pertencia.

O meio-campo foi outro setor com diversas mudanças. O volante Kelvi, formado na base e com algumas oportunidades no profissional, foi negociado em definitivo com o Guarani-SP. Outro jovem, Davi Góes, foi emprestado ao sub-20 do Palmeiras, com opção de compra fixada. A saída mais notável foi a do meia Jean Carlos. Após uma temporada de destaque em 2024, o jogador não conseguiu se firmar sob os diferentes comandos técnicos e perdeu espaço neste ano, atuando em 16 jogos, com três gols e duas assistências, antes de deixar o clube.

No ataque, a torcida não lamentou as saídas do trio Petterson, Mauricio Garcez e Vitor Pernambuco. Nenhum dos três atacantes conseguiu balançar as redes com a camisa do Juventude. Petterson foi quem mais atuou, com nove partidas, seguido por Pernambuco (seis jogos) e Garcez (três jogos).

Com as 11 baixas, o Juventude busca reverter o quadro no Campeonato Brasileiro buscando novas peças que possam agregar qualidade e competitividade ao elenco para a sequência da temporada. O clube também está no seu terceiro técnico no ano. A temporada começou com Fábio Matias, depois foi para Claudio Tencati e agora está em Thiago Carpini.