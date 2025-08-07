Esportes

11 nomes
Notícia

Juventude liberou um time inteiro na reformulação do elenco no Brasileirão

Jogadores que não deram certo no Estádio Alfredo Jaconi tiveram seus destinos traçados em outros clubes. Goleiro, zagueiros, laterais, volantes, meia e atacantes foram renegociados pelo departamento de futebol alviverde na Série A

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS