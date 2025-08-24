Esportes

3 a 1
Notícia

Juventude leva a virada no fim para o Botafogo e segue no Z-4

Equipe perdeu a invencibilidade sob o comando de Thiago Carpini e deixa de saltar para a 16ª colocação do Brasileirão

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS