Juventude leva a virada no fim para o Botafogo e segue no Z-4

O Juventude teve a chance de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão na noite deste domingo (24), pela 21ª rodada, diante do Botafogo no Alfredo Jaconi. A equipe de Thiago Carpini até largou na frente, mas cedeu a virada por 3 a 1. Batalla marcou para o Ju, no duelo que derrubou a invencibilidade do time sob o comando do treinador.
A equipe permaneceu em 18º, com 18 pontos, a um do Vasco, o 16º na tabela. O Ju volta a campo no sábado (30), às 16h, contra o Ceará, em Fortaleza.
Iguais
O 1 a 1 no primeiro tempo fez justiça ao equilíbrio entre as duas equipes nos primeiros 45 minutos. Thiago Carpini mandou a campo o Verdão com uma novidade na zaga. Luan Freitas, recém contratado junto ao Fluminense — e que estava emprestado ao Paysandu — fez sua estreia na defesa alviverde. Já Davide Ancelotti preservou seis titulares no Fogão. A equipe vinha de uma viagem desgastante do Equador, na eliminação carioca na Libertadores para a LDU, e já pensava no clássico com o Vasco na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil.
E os primeiros movimentos da partida mostraram mais uma vez uma das virtudes do Ju de Thiago Carpini: pressão alta, jogadas trabalhadas e a busca incessante pelo gol cedo. Aos sete, Reginaldo recebeu de Batalla e cruzou na área para Mandaca cabecear para defesa de Neto.
A primeira chegada dos visitantes veio aos 11 minutos. Arthur Cabral ajeitou a bola na entrada da área e Marlon Freitas bateu sobre o gol. O Ju respondeu em um cabeceio de Wilker após cobrança de escanteio de Nenê, mas faltou força na conclusão.
Após os 15 minutos, o Botafogo equilibrou a partida e passou a trocar passes no campo do Verdão. Mas os arremates de Jeffinho e Arthur Cabral esbarraram em Wilker e Luan Freitas.
O Fogão levava vantagem pelo corredor direito nas investidas de Jeffinho. Aos 27, o atacante deu o passe na área para Arthur testar para o gol e obrigar Jandrei a fazer a primeira grande defesa do jogo. Um minuto depois, o Papo respondeu na mesma moeda, mas foi mais eficiente do que os cariocas. Pela esquerda, Nenê deu o passe preciso na área para o testaço de Batalla pro fundo das redes: 1 a 0, Verdão.
Mas não deu muito tempo para o torcedor alviverde comemorar nas arquibancadas. Após revisão no VAR, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza viu pênalti de Wilker em Arthur Cabral. Na cobrança, a cria da base jaconera, Alex Telles deixou tudo igual, aos 37.
VIRADA NO FIM
Depois de ser decisivo nos últimos três jogos com Carpini, Nenê deixou o campo desgastado no intervalo, bem como Alan Ruschel, para as entradas de Veron e Marcelo Hermes. E o cenário do primeiro tempo se repetiu, com o Verdão tentando marcar logo o segundo gol. O que fez Ancelotti fazer três trocas antes dos 10 minutos.
E assim o jogo ficou repleto de alternativas dos dois lados, com Mandaca finalizando com perigo pelo Ju e Jandrei evitando o gol da virada botafoguense. O Verdão com mais posse, enquanto os cariocas aproveitavam-se dos contra-ataques.
O chute de Jadson, aos 20, levou perigo à meta de Neto. Exausto, Batalla deixou o gramado em seguida para a entrada do estreante Rafael Bilu. Na raça e em jogadas de pé em pé, o Juventude seguiu mais perto do gol, mas Neto evitou a primeira tentativa de Veron, e o travessão impediu que Bilu marcasse o segundo.
O Alviverde jogou mais do que o Botafogo no segundo tempo, e o empate, a essa altura, já era injusto. Mas o futebol nem sempre é justo. Aos 38, Cris Ramos recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro no canto direito de Jandrei: virada botafoguense, 2 a 1.
Aos 46, Chris aproveitou o contra-ataque para definir o 3 a 1. Nos acréscimos, o Verdão ainda teve um pênalti anulado pelo VAR, que viu impedimento no início do lance e não permitiu a Babi descontar.
Ficha técnica
Juventude 1x3 Botafogo
21ª rodada do Brasileirão 2025
Estádio Alfredo Jaconi
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Wilker, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes, int.); Caíque (Giraldo, 29/2º), Jadson, Mandaca (Babi, 44/2º) e Nenê (Veron, int.); Batalla (Rafael Bilu, 25/2º) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal, 9/2º); Newton (Danilo, 9/2º), Marlon Freitas, Jeffinho (Matheus Martins, 9/2º); Joaquín Correa (Cris Ramos, 20/2º), Montoro (Santiago Rodriguez, 34/2º) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Gols: Batalla (J), aos 29 minutos. Alex Telles (B), aos 37, no primeiro tempo. Cris Ramos (B), aos 38 e aos 46, no segundo.
Cartões amarelos: Newton, Barboza (B).
Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza-SP, auxiliado por Neuza Ines Back-SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira-SP. O quarto árbitro será Marcio dos Santos Oliveira-AL. VAR: Ilbert Estevam da Silva-SP.