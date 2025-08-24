Juventude goleia o Flamengo de São Pedro e segue invicto no Gauchão Feminino

Goleada das Esmeraldas ocorreu no Campo do Sesi neste domingo (24). Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras golearam o Flamengo de São Pedro na tarde deste domingo (24), no Campo do Sesi, em Caxias do Sul, por 6 a 0. O duelo foi válido pela quarta rodada e o Juventude segue invicto no Gauchão Feminino.

Os gols alviverdes foram anotados por Dani Ortolan, Rayane Pires, Kamile Loirão (2x), Karol e Eduarda. Kamile Loirão ainda desperdiçou um pênalti, defendido por Silvana, quando o Verdão já vencia por 2 a 0.

A equipe treinada por Luciano Brandalise iniciou com: Thais Amorim; Ingrid Buzzini, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Bell Silva, Pissaia, Eduarda Tosti; Teté, Dani Silva e Dani Ortolan.

Leia Mais Saiba quando Inter e Juventude jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Com sete pontos em nove disputados, as Esmeraldas defenderão a invencibilidade na próxima rodada diante do Inter. O confronto ocorre no próximo domingo (31), às 15h, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.