Esportes

Nas Castanheiras
Notícia

Juventude goleia o Brasil em Farroupilha e conquista primeira vitória no Gauchão Feminino

Equipe do técnico Luciano Brandalise chega aos quatro pontos, enquanto o rubro-verde sofreu sua terceira derrota na competição

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS