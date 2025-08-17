Juventude goleia o Brasil em Farroupilha e conquista primeira vitória no Gauchão Feminino

Time alviverde venceu a primeira no Estadual de 2025. Nathan Bizotto / Juventude

No duelo serrano pela 3ª rodada do Gauchão Feminino, o Juventude confirmou o favoritismo e derrotou o Brasil-Far, neste domingo (17), por 4 a 0. Nubia, Dani Ortolan (dois) e Bell Silva marcaram os gols da partida no Estádio das Castanheiras.

Com o resultado, as Esmeraldas chegam a quatro pontos em duas partidas, na terceira colocação do Estadual. O Brasil ainda não pontuou após três jogos.

Na quarta rodada, o time de Farroupilha folga, enquanto o Ju recebe o Flamengo de São Pedro, domingo (24), às 15h, no Sesi.

Nas Castanheiras, o time alviverde demonstrou sua superioridade técnica desde o começo da partida. Porém, mesmo com mais posse de bola e finalizações, o gol demorou a sair.

Aos 22 minutos, Nubia, ex-jogadora do Brasil-Far, acertou um chutaço de fora da área e a bola foi no ângulo da goleiro Gaby: 1 a 0.

O Ju seguiu melhor e ampliou ainda no primeiro tempo. Dani Ortolan, que havia desperdiçado uma grande chance na pequena área, marcou aos 48 minutos, em cobrança de pênalti: 2 a 0 para as Gurias Jaconeras.

Na segunda etapa, o cenário não se alterou e o Juventude ampliou aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa do Brasil se atrapalhou, a goleira Gaby não segurou e Bell Silva só empurrou pras redes, transformando a vitória em goleada.

Ainda teve tempo pra mais um nos acréscimos. Após lançamento longo, Bell Silva escorou na frente da goleira e Dani Ortolan fez o 4 a 0.