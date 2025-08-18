Juventude encara o Inter fora de casa pelo Brasileirão Sub-17

Papo vem de empate com o Botafogo em casa. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude tem um confronto gaúcho com o Internacional. A partida acontece nesta terça-feira (19), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O time de Márcio Ebert é 14º colocado na tabela, com 19 pontos. O Colorado, apesar de estar em 16º, tem oito pontos a menos do que o Alviverde.

Estreante na competição, o Ju precisa voltar a vencer para se aproximar do G-8. Faltando cinco rodadas para acabar a primeira fase, a distância para o oitavo colocado é de cinco pontos. Fora de casa, os guris alviverdes tem apenas uma vitória e um empate em sete jogos.

Na última rodada, o Papo empatou com o Botafogo em 2 a 2, no Estádio Homero Soldatelli. Já o Inter, venceu o Cruzeiro por 2 a 0, fora de casa.