Juventude e Esportivo representam a Serra na Copa Sul

A edição de 2025 da Copa Sul já tem data de início definida. De 20 de setembro à 6 de dezembro, as categorias do sub-15, sub-17 e sub-20 de equipes do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, competem pelo título.

O futebol gaúcho será representado por Esportivo, Grêmio, Internacional, Juventude, Novo Hamburgo, Real e São José. O Papo disputa o sub-15 e sub-17, enquanto o Tivo compete apenas no sub-17.

Cada categoria conta com 12 equipes, quatro representantes de cada Estado. Na primeira fase, os clubes se enfrentam entre os grupos em turno único, em seis rodadas. Os quatro melhores de cada chave avançam.

Nas quartas de final, os primeiros do grupo enfrentam os últimos classificados, enquanto segundos e terceiros duelam. A partir dessa fase, os jogos são disputados em turno e returno. Em caso de empate no placar agregado, o confronto é decidido nos pênaltis.

Chaveamentos

Sub-15

Grupo A: Chapecoense, Coritiba, Grêmio, Juventude, Nação-SC e PSTC-PR.

Grupo B: Athletico-PR, Avaí, Barra-SC, Hope-PR, Internacional e Novo Hamburgo.

Sub-17

Grupo A: Azuriz, Coritiba, Criciúma, Figueirense, Grêmio e Juventude.

Grupo B: Athletico-PR, Avaí, Barra-SC, Esportivo, Hope-PR, Internacional.

Sub-20

Grupo A: Coritiba, Criciúma, Figueirense, Grêmio, Operário-PR, e Real-RS.

Grupo B: Athletico-PR, Barra-SC, Cascavel-PR, Chapecoense-SC, Internacional e São José.

A Copa Sul

A competição regional envolve equipes do Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Os times se qualificam para competir de acordo com a classificação final em seus Estaduais.

No ano passado, o Athletico-PR conquistou a categoria sub-20 contra o Marcílio Dias. No sub-17, a Chapecoense foi campeã diante do superou o Furacão. O Rubro-Negro Paranaense levantou a taça da sub-15 contra o Grêmio.