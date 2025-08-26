Juventude e Esportivo conhecem tabela de jogos e regulamento da Copa FGF

No ano passado, Juventude atuou com o time sub-20 na Copa FGF. Porthus Junior / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) oficializou o regulamento e a tabela básica da Copa FGF, que se chamará Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Juventude e Esportivo são os representantes da Serra Gaúcha. A competição inicia no dia 17 de setembro e tem encerramento previsto em 14 de dezembro.

Neste ano, nove clubes entram na disputa em grupo único, com confrontos em turno apenas de ida. Os seis melhores avançam: os dois primeiros seguem direto para as semifinais, enquanto os quatro seguintes enfrentam-se em mata-mata. As fases decisivas — semifinal e final — serão em jogos de ida e volta.

O campeão garante vaga na Série D do Brasileirão e na Recopa Gaúcha de 2026. Entre os participantes, Juventude e Esportivo são os únicos representantes da Serra Gaúcha.

O Juventude busca reafirmar sua força nas categorias de base e dar rodagem a jogadores que não estão sendo utilizados no time profissional. A estreia está marcada para o dia 24 de setembro contra o Brasil-Pel, no Estádio Homero Soldatelli.

Já o Esportivo volta a disputar a competição após 11 anos e aposta em jovens talentos e sete remanescentes da Divisão de Acesso. O time de Bento começa sua participação diante do São Gabriel no dia 17 de setembro, fora de casa.

Além dos dois times serranos, participaram da competição Inter, Brasil-Pel, Pelotas, São José, Aimoré, Gaúcho e São Gabriel.

Jogos do Juventude

24/09 (quarta-feira), 15h – Homero Soldatelli

Juventude x Brasil-Pel

01/10 (quarta-feira), 15h – Local a definir

São Gabriel x Juventude

08/10 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha

Juventude x Aimoré

15/10 (quarta-feira), 15h – Morada dos Quero-Queros

Internacional x Juventude

22/10 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha

Juventude x São José

29/10 (quarta-feira), 19h – Boca do Lobo

Pelotas x Juventude

05/11 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha

Juventude x Esportivo

12/11 (quarta-feira), 15h – Arena Be8

Gaúcho x Juventude

Jogos do Esportivo

17/09 (quarta-feira), 15h – Local a definir

São Gabriel x Esportivo

24/09 (quarta-feira), 19h – Montanha dos Vinhedos

Esportivo x Aimoré

01/10 (quarta-feira), 15h – Morada dos Quero-Queros

Internacional x Esportivo

08/10 (quarta-feira), 19h – Montanha dos Vinhedos

Esportivo x São José

15/10 (quarta-feira), 19h – Boca do Lobo

Pelotas x Esportivo

29/10 (quarta-feira), 19h – Montanha dos Vinhedos

Esportivo x Gaúcho

05/11 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha

Juventude x Esportivo