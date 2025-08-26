Juventude e Esportivo conhecem tabela de jogos e regulamento da Copa FGF

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) oficializou o regulamento e a tabela básica da Copa FGF, que se chamará Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Juventude e Esportivo são os representantes da Serra Gaúcha. A competição inicia no dia 17 de setembro e tem encerramento previsto em 14 de dezembro.
Neste ano, nove clubes entram na disputa em grupo único, com confrontos em turno apenas de ida. Os seis melhores avançam: os dois primeiros seguem direto para as semifinais, enquanto os quatro seguintes enfrentam-se em mata-mata. As fases decisivas — semifinal e final — serão em jogos de ida e volta.
O campeão garante vaga na Série D do Brasileirão e na Recopa Gaúcha de 2026. Entre os participantes, Juventude e Esportivo são os únicos representantes da Serra Gaúcha.
O Juventude busca reafirmar sua força nas categorias de base e dar rodagem a jogadores que não estão sendo utilizados no time profissional. A estreia está marcada para o dia 24 de setembro contra o Brasil-Pel, no Estádio Homero Soldatelli.
Já o Esportivo volta a disputar a competição após 11 anos e aposta em jovens talentos e sete remanescentes da Divisão de Acesso. O time de Bento começa sua participação diante do São Gabriel no dia 17 de setembro, fora de casa.
Além dos dois times serranos, participaram da competição Inter, Brasil-Pel, Pelotas, São José, Aimoré, Gaúcho e São Gabriel.
Jogos do Juventude
24/09 (quarta-feira), 15h – Homero Soldatelli
Juventude x Brasil-Pel
01/10 (quarta-feira), 15h – Local a definir
São Gabriel x Juventude
08/10 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha
Juventude x Aimoré
15/10 (quarta-feira), 15h – Morada dos Quero-Queros
Internacional x Juventude
22/10 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha
Juventude x São José
29/10 (quarta-feira), 19h – Boca do Lobo
Pelotas x Juventude
05/11 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha
Juventude x Esportivo
12/11 (quarta-feira), 15h – Arena Be8
Gaúcho x Juventude
Jogos do Esportivo
17/09 (quarta-feira), 15h – Local a definir
São Gabriel x Esportivo
24/09 (quarta-feira), 19h – Montanha dos Vinhedos
Esportivo x Aimoré
01/10 (quarta-feira), 15h – Morada dos Quero-Queros
Internacional x Esportivo
08/10 (quarta-feira), 19h – Montanha dos Vinhedos
Esportivo x São José
15/10 (quarta-feira), 19h – Boca do Lobo
Pelotas x Esportivo
29/10 (quarta-feira), 19h – Montanha dos Vinhedos
Esportivo x Gaúcho
05/11 (quarta-feira), 15h – Flores da Cunha
Juventude x Esportivo
12/11 (quarta-feira), 15h – Montanha dos Vinhedos
Esportivo x Brasil-Pel