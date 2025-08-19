Juventude é derrotado pelo Inter no Brasileirão Sub-17

Nesta terça-feira (19), o Juventude foi derrotado pelo Inter por 4 a 2. Pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-17, a bola rolou na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
O lateral Bolt, no primeiro tempo e o volante Nicholas Begliardi, no segundo tempo, anotaram os gols alviverdes.
Com o resultado, o time de Márcio Ebert 19 pontos e segue em 14ª lugar na tabela. A equipe acumula cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.
O próximo duelo é com o Flamengo, na terça-feira (26), às 15h, no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea.
O Verdão atuou com Guilherme; Pedro Souza (Felipinho), Fred (Kauã Negri), Augusto Mezzomo (Joca), Edson Caruaru e Bolt (Gabriel Gossmann); Nicholas Begliardi e Pedro Affonso; Paulinho (Max), João Scatolin e Nathan.