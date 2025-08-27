Juventude confirma contratação de volante argentino do Vasco

Sforza foi anunciado pelo Juventude. E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude segue ativo no mercado de transferências para fortalecer o elenco na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. Nesta quarta-feira (27), o clube anunciou oficialmente a contratação do meio-campista argentino Juan Sforza, de 23 anos. O jogador, que pertence ao Vasco da Gama, chega por empréstimo até o fim da temporada.

Natural de Rosário, Sforza é considerado uma das promessas do futebol argentino. Sua formação começou na Fundación Messi, em 2015, e foi concluída no Newell's Old Boys, onde estreou como profissional em 2020. Pelo clube rosarino, acumulou mais de 100 partidas, demonstrando consistência e versatilidade no meio de campo.

O atleta também tem um histórico relevante nas seleções de base da Argentina. Foi campeão do Sul-Americano Sub-15 em 2017 e do Sub-17 em 2019, além de ter disputado a Copa do Mundo Sub-17 e o torneio pré-Olímpico. Em 2024, foi contratado pelo Vasco, onde atuou em competições como Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca.

A chegada de Sforza representa um reforço estratégico para o Juventude, que busca estabilidade e melhores resultados na competição nacional. O jogador já está em Caxias do Sul e deve participar de sua primeira atividade com o grupo nesta quinta-feira (28), sob o comando do técnico Thiago Carpini.

Juan Sforza teve participação limitada no Vasco da Gama e está sem atuar há três meses. Sua última aparição em campo ocorreu em 24 de maio, quando jogou por apenas quatro minutos na derrota para o Fluminense. A partida em que mais esteve em ação foi contra o Vitória, em 10 de maio, quando permaneceu em campo por pouco 60 minutos.