Juventude confirma contratação de volante argentino do Vasco

Juan Sforza, 23 anos, chega por empréstimo até o final da temporada e vira alternativa para o técnico Thiago Carpini

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

