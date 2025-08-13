Esportes

Em casa
Notícia

Juventude busca empate com o Botafogo no Brasileirão Sub-17 

No Estádio Homero Soldatelli, guris alviverdes saíram atrás, mas garantiram um ponto no segundo tempo

Camila Corso

Jornal Pioneiro

