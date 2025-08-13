Juventude busca empate com o Botafogo no Brasileirão Sub-17 

Nesta quarta-feira (13), o Juventude empatou com o Botafogo em 2 a 2 no Brasileirão sub-17. Os gols alviverdes foram marcados por Nicholas Begliardi, de pênalti, e Pedro Souza. A partida, válida pela 14ª rodada, aconteceu no Estádio Homero Soldatelli.
Com o resultado, o Verdão está na 13ª colocação na tabela, com 19 pontos. A equipe acumula cinco vitórias e quatro empates em 14 jogos.
O próximo confronto é gaúcho. O Alviverde enfrenta o Inter, na terça-feira (19), às 15h, na Morada dos Quero-queros, em Alvorada.
O Jogo
Os guris foram comandados pelo auxiliar Rafael Muçamba, já que o técnico Márcio Ebert estava suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.
Apesar de começar mais ofensivo, o Ju não teve êxito nas finalizações e o Botafogo equilibrou a partida.
Aos 13, Juninho invadiu a área pelo lado esquerdo, driblou o zagueiro e bateu no canto do gol. Botafogo 1 a 0.
O jogo seguiu equilibrado, com muitas faltas e poucas oportunidades.
Aos 43 minutos, a bola toca no braço do zagueiro Fred dentro da área e o árbitro marca pênalti para o time carioca. Na cobrança do pênalti, Guilherme defendeu, porém Ivan Molina ficou sozinho para o rebote e marcou o segundo. Botafogo 2 a 0.
No segundo tempo, o Papo voltou com maior ímpeto ofensivo, porém sem sucesso nas finalizações.
Aos 30, Kauã Negri foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Nicholas Begliardi colocou a bola do lado contrário ao goleiro e descontou para o Papo. Botafogo 2 a 1.
Aos 34, Augusto faz um levantamento na área de defesa alviverde direto nos pés de Pedro Souza, que encobriu o goleiro e marcou o gol de empate alviverde Pedro Souza. 2 a 2.
No lance seguinte ao empate, Gustavo Xisto faz uma falta forte e é expulso, deixando o Papo com um a mais no final do jogo.
Aos 46, Kauã Negri cruzou dentro da área para Paulinho, que desperdiçou a chance de vitória e chutou pra longe do gol.
O Papo atuou com Guilherme; Pedro Souza (Gabriel Gossman), Fred (Paulinho), Augusto Mezzomo, Edson Caruaru e Bolt (Kauã Negri); Nicholas Begliardi e Pedro Affonso; Max, João Scatolin e Felipinho (Nathan).