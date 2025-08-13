Esportes

Caras novas
Notícia

Juventude apresenta goleiros e lateral-direito para a sequência do Brasileirão

Goleiro uruguaio já ficou no banco de reservas nos últimos jogos, enquanto Jandrei e Igor Formiga podem estrear contra o Vitória

Tiago Nunes

