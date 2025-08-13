Juventude apresenta goleiros e lateral-direito para a sequência do Brasileirão

Emprestado pelo São Paulo, Jandrei chega para ser o titular da posição. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Juventude oficializou a chegada de três novos reforços nesta quarta-feira (13). O departamento de futebol alviverde apresentou os goleiros Jandrei, que estava no São Paulo, e o uruguaio Gastón Guruceaga, além do lateral-direito Igor Formiga, vindo do Novorizontino.

O trio já treina há alguns dias no Centro de Treinamentos do Alviverde. O primeiro a chegar foi o goleiro Guruceaga, que está há um mês no clube. O atleta trabalha antes mesmo da chegada do técnico Thiago Carpini e foi relacionado para as últimas partidas.

Formiga acompanhou a vitória do Juventude contra o Corinthians no Estádio Alfredo Jaconi. Jandrei também já treina com os demais atletas do elenco. No gol, além dos dois reforços, o time conta com Ruan Carneiro, Gustavo e Zé Henrique.

JANDREI

Ulisses Castro / Agencia RBS

Jandrei, de 32 anos, chega por empréstimo do São Paulo até o final de 2025. Natural de Itaqui, no interior do Estado, iniciou sua trajetória profissional em 2014, no Novo Hamburgo, onde permaneceu por duas temporadas. O arqueiro também teve uma passagem pelo Genoa, da Itália, em janeiro de 2019. Após uma temporada no futebol italiano, retornou ao Brasil em 2020, atuando pelo Athletico-PR e, no ano seguinte, pelo Santos. Em 2022, foi contratado pelo São Paulo, clube no qual permaneceu por quatro temporadas, somando 70 partidas. Agora com Juventude, ele projeta uma nova fase:

— O Juventude é uma estrutura fantástica, estou muito contente com tudo que vem acontecendo. Desde a minha chegada até agora, fui muito bem recebido. Voltar às origens aqui no Rio Grande do Sul, então estou muito feliz, minha família está feliz, de volta aqui para o Sul, está mais perto deles também. E jogar mais uma Série A pelo Juventude é um prazer enorme, uma honra. E vou fazer o meu melhor, o que eu puder ajudar — comandou o camisa 13.

IGOR FORMIGA

O lateral-direito Igor Formiga, de 26 anos, assina contrato em definitivo até o final da temporada de 2026. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Igor Formiga iniciou sua carreira profissional na Ponte Preta, em 2022, onde disputou 33 partidas. Em 2023, transferiu-se para o Cruzeiro e, no mesmo ano, teve uma experiência no futebol português, atuando pelo Portimonense, com 32 jogos disputados.

Nas últimas duas temporadas, defendeu o Novorizontino, onde participou de 38 partidas, somando atuações na Série B, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Ele afirma chegar com ritmo de jogo para o técnico Carpini:

— Eu já estava trabalhando, estou bem fisicamente, só passei no Rio de Janeiro para deixar minhas coisas, mas a coisa é muito rápida, já cheguei trabalhando, a disposição do professor, se ele precisar, eu estou aqui disposto — comentou o lateral.

GASTON GURUCEAGA

Gastón Guruceaga, de 30 anos, estava no Deportivo Cali, da Colômbia, e chega ao Verdão para assinar contrato até o final da temporada. Formado nas categorias de base do Peñarol, Gastón assumiu a titularidade da equipe principal em 2016 e 2017, sendo bicampeão uruguaio.

Em 2024, o jogador atuou pelo Liverpool, do Uruguai, conquistando a Supercopa Uruguaya, antes de se transferir para o Deportivo Cali, onde jogou a liga nacional, a Copa da Colômbia e a Libertadores.

— Eu tinha falado com o Júlio Rondinelli, pra mim a prioridade minha era vir aqui no Juventude, pra mim é uma oportunidade muito boa pra minha carreira, para minha família. Cheguei, estou treinando bem e esperando a oportunidade — comentou o arqueiro.